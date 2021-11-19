習拜會｜基辛格：會晤開了個好頭　為保護人類中美絕不能發生衝突

周二 （16日）上午，國家主席習近平與美國總統拜登舉行了超過3個小時的線上會晤。美國前國務卿基辛格翌日對此表示，中美元首會晤，開了個好頭。



據彭博社報道，基辛格周三（17日）以視像方式出席彭博創新經濟論壇時指出，中美元首視像會晤是避免衝突的「良好開端」，兩國關係接下來的走向取決於雙方選擇的道路。

基辛格表示，中美雙方都必須接受的是「為了保護人類，具有相當能力的主要技術大國之間絕不能發生衝突。因此，雙方必須試圖將分歧保持在一定程度以內，讓共存不僅是可能的，而且是必要的」。

基辛格認為，中美元首視像會晤是一個良好的開端，接下來兩國必須按照中美領導人承諾要前行的方向，進行實質磋商。

基辛格曾多次表態，中美要共存。（Reuters）

被問及是否認為美國會致力於改善與中國的關係，基辛格表示，在科技和經濟領域，中美雙方都將彼此視為競爭對手，而美國輿論也已轉向將中國視為競爭對手。他提醒道，雙方有必要從這樣的姿態轉向一種緩解爭端的模式，並意識到「不可能在不造成人類毀滅風險的情況下分出輸贏」。

談及中美合作空間，基辛格表示，雙方在氣候變化方面已經取得了一些進展，在技術方面的合作同樣有利於彼此，而在核擴散問題上的合作更是至關重要。

對於中國是否有合作意願，基辛格說，他設想中國領導人致力把國家的能力發揮到最大，美國則至少要確保關係對等，如果中國也明白自身利益，雙方就有可能做出一些減緩競爭、甚至是展開合作的安排。

在談到中美在人工智能領域的競爭時，基辛格表示，人工智能是人類思想上的鉅變，如果純粹通過競爭的視角理解人工智能領域的互動，而且連取得什麼程度的優越性才算是具有戰略效用都無法清楚定義，中美將陷入一場競賽，競賽中的意外可能引發無法預見的後果。

對於中美關係，基辛格曾多次在公開場合表示，兩國須就新的國際秩序達成共識。同時，他還曾強調不主張「討伐」中國，但贊成達成一個共同的戰略共識，這樣局勢就不會因為不斷謀求利益而進一步惡化。