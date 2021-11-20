人事變動｜王小洪任公安部黨委書記　曾在福州與習近平有工作交集

中國公安部高層變動，趙克志不再兼任公安部黨委書記職務，由王小洪任公安部黨委書記。



據《法治日報》消息，公安部11月19日召開領導幹部會議，中央組織部有關負責人宣布中央決定：趙克志不再兼任公安部黨委書記職務，王小洪任公安部黨委書記。同時，中共中央政治局委員、中央書記處書記、中央政法委書記郭聲琨出席會議並講話，趙克志主持會議並講話，王小洪出席會議並講話。

此番調整前，趙克志為中共十九屆中央委員，中國國務委員、中國國務院黨組成員，公安部部長、黨委書記，中央政法委員會副書記，總警監。王小洪為中共十九屆中央委員，公安部黨委副書記、分管日常工作的副部長（正部長級）、督察長，公安部特勤局黨委書記、局長，副總警監警銜。

資料顯示，王小洪出生於1957年7月，福建福州人，1982年12月加入中國共產黨，1974年7月參加工作，中央黨校經濟管理專業畢業，黨校大學學歷。王小洪此前歷任福建省公安廳副廳長，廈門市副市長、市公安局局長、黨委書記，河南省副省長、省公安廳廳長、黨委書記，北京市副市長、市公安局局長、黨委書記等職。

值得注意的是，王小洪曾與習近平有交集。習近平在擔任福州市委書記期間，王小洪先後擔任福州公安局副局長、局長。

2016年任公安部副部長，並繼續擔任北京市副市長、市公安局局長、黨委書記，2018年3月任公安部黨委副書記、分管日常工作的副部長（正部長級），2020年4月卸任北京市公安局局長、黨委書記。