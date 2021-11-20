路透社報「猴子實驗」用解放軍配圖　環時：種族主義惹怒網民

日前，路透社在報道一篇「猴子實驗」的文章時，配了一張正在室內吸氧的解放軍戰士的照片，此舉迅速引發了中國網友的憤怒。



11月18日晚，路透社Twitter賬號轉發了一篇報道，聲稱「歐洲頂尖大學的中國教授與中國軍方實驗室合作，將猴子暴露在極端海拔條件下研究其大腦，開發一種防止大腦損傷的新藥。」值得注意的是，在這條「猴子實驗」的推文下，路透社配了一張正在室內吸氧的解放軍戰士的照片，該照片與文字內容毫不相干。

據悉，這張配圖截自中國國防部官網，是《中國國防報》在今年10月25日發表的一篇圖片新聞，題為「微壓氧艙落户新疆軍區某邊防團天文點邊防連」。對於路透社的操作，中國網友立即發出聲討，認為此舉包含惡毒的暗喻，是種族歧視的行為。

然而，在接下來的時間裏，意識到「不妥」的路透社幾次修改推文及措辭，但始終未對配圖原因和做法作出公開道歉。此外，路透社在報道正文至今留存了兩張解放軍戰士的照片。

11月19日凌晨2時15分，路透社推特轉發了這篇報道。這條推文內容十分簡潔，只有一則「與中國軍方相關的猴腦研究，引發歐洲頂尖大學的不滿」的報道標題，配圖也與解放軍戰士無關。

而在4個小時後，路透社又再次轉推了這篇報道，又放上了最初解放軍戰士的照片。值得注意的是，這次路透社修改了推文內容，刪去了「獨家報道」以及「猴子」的字樣：「一位歐洲頂尖大學的中國教授與中國軍方進行基因研究，但未透露兩者之間的聯繫，這是中國追求軍民技術如何利用西方學術界的最新案例。」

此後，路透社又發了條「圖片更正」的推文。它在推文第一部分重複了帶有「猴子」一詞的報道標題，並補充道「我們將刪除了此前的一條推文，因為其中附有錯誤的照片」；在第二部分繼續辯稱，「我們已經刪除了一條早前的推文，那條推文配有一張中國士兵在室內吸氧的照片，這張照片可能造成了冒犯。」

《環球時報》在其Twitter賬號上抨擊道，「路透社在推文中附上與報道毫無關聯的中國士兵照片，這一種族主義舉動引發了中國網友的憤怒。路透社沒有在第一時間對此作出解釋或道歉。」