王毅全球智庫大會致辭　稱絕不接受搞「兩個中國」或「一中一台」

中國國務委員兼外長王毅周六（20日）在全球智庫大會上發表視像致辭，就台灣問題闡明中方立場。他強調，中國絕不容忍任何分裂國家的「台獨」行徑，絕不接受在國際上搞「兩個中國」或「一中一台」。



王毅表示，針對台灣當局「倚美謀獨」的圖謀和美方一些人「以台製華」的動向，習近平在中美元首視像會晤中發出了嚴正警示，表明了堅定立場。世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。

他強調，反對「台獨」的態度越鮮明，制止「台獨」的舉措越堅決，兩岸和平統一才越有希望，台海的和平穩定才越有可能，亞太的和平繁榮才越有保障。

周二（16日）上午，習近平同美國總統拜登舉行視像會晤，談到了兩岸關係。（微博＠新華社） ​​​

針對兩岸統一問題，此前中國官方發布了《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》全文。其中宣稱，解決台灣問題、實現統一，是中共「歷史任務」。

在上周五（12日）的《新聞聯播》中，東部戰區政委何平也提到了《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》的相關內容，強調要堅決遏制「台獨」行徑，有效應對來自海上方向的任何挑釁。

何平表示：「《決議》明確提出，要強化人民軍隊塑造態勢、管控危機、遏制戰爭、打贏戰爭的戰略功能。我們要按照黨確定的國防和軍隊現代化新三步走戰略部署強力推進落實，加快提升打贏現代戰爭能力，堅決維護國家的主權、安全和發展利益，堅決遏制『台獨』行徑，有效應對來自海上方向的任何挑釁。」