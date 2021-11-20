胡耀邦誕辰106周年　盤點温家寶、胡啟立、田紀雲等人深切評價

今日（20日）是前中共中央總書記胡耀邦誕辰106周年，其逝世30多年以來，每年到他的誕辰或忌日，總會有不少人懷念他。



胡耀邦1915年生於湖南瀏陽，他幼年時就接觸共產主義的思潮，並加入中共。曾在1981年6月至1987年1月擔任中共中央主席、中國共產黨中央委員會總書記職務，胡耀邦的一生，很難給予一個簡潔有力的評價，他的一些重要施政雖都在下台後被反轉，但仍有不少留存至今。

2015年11月20日，中共中央曾為他舉辦百歲誕辰座談會，中共總書記習近平現身講話，肯定了胡耀邦的歷史作用。習近平說，胡耀邦「夙夜在公、嘔心瀝血，鞠躬盡瘁、死而後已」、「堅守信仰、獻身理想」、「實事求是、勇於開拓」、「為中華民族獨立和解放、為社會主義革命和建設、為中國特色社會主義探索和開創建立了不朽功勳」。

1987年胡耀邦下台，標誌者他政治生命的終結，圖為1989年3月24日，他在北京家中。（視覺中國）

2010年4月15日，是胡耀邦逝世21周年紀念日。在當日的《人民日報》上，時任國務院總理温家寶發表了題為《再回興義憶耀邦》的署名文章。温家寶稱，當年他的諄諄教誨其銘記在心，他的言傳身教使其不敢稍有懈怠。

就在温家寶在《人民日報》發表回憶文章的那一年11月20日，是胡耀邦誕辰95周年紀念日。全國政協原副主席胡啟立在紀念會上發表了題為《人生、人格、人心》的感言。

胡啟立寫道：「我至今記得一次陪耀邦同志在中南海散步。他對我說：貪污腐化、以權謀私，能否制止，關係到黨的生死存亡。他一連用了3個「最」字，要用「最大的決心、最大的毅力、最大的韌性」，狠狠地抓，堅持到底。他說抓這件事情不能討好，不能怕得罪人。寧可讓一家苦，不肯讓一路哭。寧可得罪個別人，不可得罪10億人。」

2004年4月15日，胡耀邦逝世15周年紀念日。原中央政治局委員、中國國務院副總理田紀雲在紀念會上發表講話，懷念胡耀邦。

田紀雲說道，對於胡耀邦的民主作風，凡與胡耀邦接觸過的人無不交口稱讚，「他讓人說話，敢讓人說話，動員人說話，『不戴帽子，不打棍子，不抓辮子，不裝袋子』這是胡耀邦同志身體力行的名言」。