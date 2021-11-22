大S和汪小菲離婚網民叫好　兩岸婚姻為何被「政治化」？

11月22日，台灣藝人大S與大陸商人汪小菲離婚聲明的新聞鋪天蓋地，霸佔微博熱搜榜。有人歡呼「恭喜汪小菲」，也有一部分人歡呼「恭喜大S」。但在這場關於名人離婚的討論中，跟普通大陸藝人離婚完全不同，政治因素超越了情感層面。



「大是大非問題不能妥協」。許多人在大S離婚的評論下如此寫。兩岸婚姻，都是兩個人、兩個家庭的結合，自然會有風雨，為何上升到「大是大非」？兩岸婚姻成為網民指指點點、各抒政治立場的一場「聯姻」。



「漢奸論」成導火索

「到底是什麼，把一個熱愛兩岸和平的台灣女婿逼成這樣啊？」在汪小菲的微博下方，有個熱門留言這樣寫。台灣媒體揣測起因是今年六月，汪小菲連發兩則微博，痛批台灣女子被檢測出新冠陽性、還跑到廈門的行為，「我們抱着一顆真誠的心，被他們不斷利用和污衊，歷史書會記上一筆」。

稍後的另一則微博是罵台灣政府，在大陸一片欣欣向榮之時，反觀台灣現在一片蕭條，家人在台北打不到疫苗，「太無恥、太低級了，這就是對比，這就是差距。」

正好就是在這兩則狀態之後，傳出兩人婚姻生變的消息。加上近年兩岸關係太差，人們很自然地把政治因素放到重要位置。大S在大陸的「路人緣」，也降到冰點，甚至被不少網民質疑為「台獨」。

大S和汪小菲曾經一起上大陸綜藝節目《幸福三重奏》，引起不少討論。（《幸福三重奏》劇照截圖）

根本原因，還是如今兩岸的互信太脆弱。過去兩岸從政府到民間，交往、建立共識，都會容忍一定的模糊性，「畢竟台灣人從小生長的環境跟我們不同」，馬政府時代這聲音在大陸並不少見。然而如今這個「模糊空間」已經被消耗殆盡，民進黨在其中亦扮演關鍵角色。

縱然，大陸官媒不斷出來呼籲對台獨「精準打擊」、「不要製造對立，上了真台獨的當」。但是民間在對台灣問題的厭煩與不滿之下，將許多事情都套上「台獨」的帽子，而幾億網民中每個人對「台獨」又都有各自的標準。一場離婚，可能是性格問題、家庭矛盾或是其他因素，就這樣被簡化為「愛國大老爺們與台獨藝人離婚，爽！」

有網民以「政治立場不同」，或是「大S不帶孩子到大陸，一直選擇在台灣上學」來質疑大S「鄙視大陸」。但其實兩岸夫妻政治立場或是生活選擇不同，實在太正常了。

細看兩岸婚姻的例子，有些配偶選擇結婚之後「不談政治」，或是「一個中國，各自表述」，也有「誰在家庭中強勢就聽誰的」。在孩子的教育或生活問題方面，結婚之後有人選擇把孩子帶回台灣，因為花費比北京、上海便宜，也有人選擇留在大陸。都是在考量方方面面後，做出的生活選擇。

動輒以自己的生活環境作為政治標準，去判斷對方就是台獨、雙面人，結果就是友好於兩岸的台灣人也被推到對立面，而推動對立的始作俑者竊喜。

一片紛擾中，唯一可慶幸的，就是決定政策、掌握台海走向的「度」並非掌握在網民手裡。昔日大S與汪小菲的戀情在兩岸爆火，是兩岸交流與融合的最佳範本。今日不同往日，這不只體現在兩岸實力，更是民情。