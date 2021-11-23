李克強：出台經濟政策要從實際出發　避免「運動式」措施

11月22日，國務院總理李克強在上海主持召開部分地方政府主要負責人座談會，分析經濟形勢，研究做好經濟社會發展工作。



根據央視新聞報道，會上，中共中央政治局委員、上海市委書記李強和上海市長龔正、吉林省長韓俊、湖北省長王忠林、廣東省長馬興瑞、貴州省長李炳軍發了言，李克強還與江蘇、浙江、安徽、湖南、雲南等省政府主要負責人視像交流。

李克強說，今年在以習近平為核心的中共中央堅強領導下，全國上下貫徹中共中央、國務院決策部署，助企紓困與深化改革並舉，有效應對多重挑戰，經濟繼續平穩發展。面對新的經濟下行壓力，要堅持以習近平思想為指導，貫徹十九屆六中全會精神，堅持穩中求進，按照立足新發展階段、貫徹新發展理念、構建新發展格局、推動高質量發展要求，強化「六穩」「六保」特別是「前三保」，落實跨周期調節舉措，推進改革開放，推進工業化城鎮化進程，繼續做好常態化疫情防控，推動經濟持續健康發展。

李克強還稱，中國市場主體已超過1.5億户。國家圍繞保市場主體研究出台組合式減稅降費政策並形成規模，是用改革辦法激發市場主體活力。地方和部門要為市場主體生存發展創造良好環境，出台經濟政策措施要從實際出發，實事求是，避免採取運動式、冒進式、一刀切措施。

他並要求，在推進改革開放上下功夫，深化「放管服」改革，形成一視同仁、公平競爭市場環境，把各類市場主體活力釋放出來。抓住RCEP實施契機拓展國際合作。繼續做好促就業、保群眾温暖過冬和受災群眾基本生活等民生工作。反對形式主義、官僚主義，保證工作實效。