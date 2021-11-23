台企遠東集團遭罰　大陸遠東控股「躺槍」：支持早日收復台灣

台灣遠東集團11月22日傳出在陸投資企業違反法規，遭到罰款。大陸國台辦當日晚間表示，歡迎台企投資，但不允許支持台獨的人幹「吃飯砸鍋」的事，被指間接承認這宗裁罰背後牽涉政治。

然而，不少網友及媒體誤將大陸的「遠東控股集團」與「台灣遠東集團」混淆，引發外界關注。



11月22日，大陸遠東控股集團官方微博發布澄清聲明：「我司注意到部分網友及媒體誤將『遠東控股集團』與『台灣遠東集團』混淆，在此聲明我司與『台灣遠東集團』無任何關聯。」

遠東控股集團還表示，「堅決擁護國家採取一切措施捍衛國家主權、領土及人民利益、發展環境！堅決支持早日收復台灣！」

據此前報道，近期，上海、江蘇、江西、湖北、四川等五省市有關執法部門開展執法檢查，發現台灣遠東集團在當地投資的化纖紡織、水泥企業在環保、土地利用、員工職業健康、安全生產及消防、稅務、產品質量等方面存在一系列違法違規行為，依據國家法律法規對涉事企業採取罰款、追繳稅款、限期整改等措施，並收回該企業閒置建設用地。

台灣遠東集團涉事企業承認存在違法違規事實，已繳納或正按程序繳納罰款及稅款。查處違法違規問題仍在進行中。

對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮11月22日表示，歡迎支持廣大台胞台企來大陸投資發展，將繼續依法保障台胞台企的合法權益，但絕不允許支持「台獨」、破壞兩岸關係的人在大陸賺錢，幹「吃飯砸鍋」的事。廣大台商台企要明辨是非，站穩立場，與「台獨」分裂勢力劃清界限，以實際行動維護兩岸關係和平發展。

朱鳳蓮還指出，對台獨頑固分子及其關聯企業和金主必須依法懲戒。這樣的回應，間接證實了遠東集團受罰除了表面上的環保問題外，也與遠東集團的政治傾向與捐助政治獻金的行為有關。

台灣遠東集團被指是蘇貞昌的幕後金主。（中央社）

根據台灣監察院公布2020年大選的候選人收支明細，台灣遠東集團藉由旗下的多家公司向藍綠候選人捐助政治獻金。輿論也點名遠東集團是2016年台灣立委選舉的五大金主之一，當年曾向蘇貞昌的女兒、蘇巧慧捐出200萬元新台幣的政治獻金。