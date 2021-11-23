內地網紅直播間被慫恿喝農藥自殺　骨灰再被火化工掉包「配冥婚」

湖南一名為「羅小貓貓子」的網絡主播日前在山東濟寧汶上縣喝農藥自殺，然而其骨灰竟被掉包配作冥婚。事件中3名疑犯被警方刑事拘留。



據《新京報》報道，汶上縣殯儀館火化工邵某在「羅小貓貓子」被火化後，藉機調包骨灰，當地殯葬從業者張某和殯葬車司機、張某親戚雷某某則負責尋找買家、運輸骨灰。

據爆料者介紹，主謀張某在縣醫院和殯儀館附近都開了壽衣店，熟知逝者情況，而倘成功配冥婚，可賺到5至7萬元人民幣，因此部分殯葬從業者會以此謀利。

事發於汶上縣殯儀館。（九派新聞）

汶上縣殯儀館工作人員表示，真骨灰未能成功賣出，事後有殯儀館內部員工舉報，告知「羅小貓貓子」的家人，家人遂報警。

張某妻子則表示，配冥婚一方「沒相中就沒有協商，就走了」，又曾稱「他（張某）做錯了，他擔著」、「本來就沒多大點事，趕到風口浪尖上就成事了」。事後，殯儀館火化間已加強保安措施，無關人員被禁止接近。

「羅小貓貓子」來自湖南株洲，平時常在社交平台上分享自己的穿著，粉絲達數十萬。10月15日，她在一場直播中自殺，並透露自己得了很久的抑鬱症，甚至住院兩個多月，自己平時快樂的樣子也只是為了讓大家開心，「但最近我真的繃不住了」。

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直播中，她一口氣喝完一瓶褐色的液體，之後掐着自己脖子看似十分難受。然而她的家人事後表示，其實「羅小貓貓子」並不想死，只是想要通過自殺的方式挽回前男友，結果在直播間的人起哄下才真的喝下去，後續也是她自己報案求助，自殺和其前男友無關。