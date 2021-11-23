習近平召開全軍後勤會議：加快建設現代軍事物流及資產管理體系

國家主席、中共中央軍委主席習近平於11月22日至23日在北京召開全軍後勤工作會議。他強調，要加快建設現代軍事物流體系和軍隊現代資產管理體系。



據新華社11月23日報道，習近平強調，中共十八大以來，全軍後勤貫徹中共中央和中央軍委決策部署，聚焦保障打贏，積極改革創新，着力建設一切為了打仗的後勤，為全軍建設發展和有效履行使命任務作出了重要貢獻。

他希望全軍深入貫徹新時代中共的強軍思想，深入貫徹新時代軍事戰略方針，加快推進「十四五」規劃任務落實，加快建設現代軍事物流體系和軍隊現代資產管理體系，加快推動現代後勤高質量發展，為實現建軍一百年奮鬥目標提供有力支撐。

出席會議的中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠強調，要深入貫徹習近平重要指示和決策部署，圍繞支撐實現建軍一百年奮鬥目標，聚力創新轉型，扭住現代軍事物流體系和軍隊現代資產管理體系建設不放鬆，加緊破解後勤保障短板弱項，奮力建設強大的現代化後勤。

報道稱，會議還就建設現代軍事物流體系和軍隊現代資產管理體系有關問題進行了研究。

此外，中共中央軍委機關各部門、全軍各大單位領導，中央和國家機關有關部門以及有關企業領導也參加了會議。

習近平上任中共總書記後的幾次重要閲兵（點擊大圖瀏覽）：

令人關注的是，習近平還曾於今年10月25日至26日召開全軍裝備工作會議。他強調，加緊構建武器裝備現代化管理體系，全面開創武器裝備建設新局面。

今年為解放軍建軍94周年，習近平曾強調，實現「建軍一百年奮鬥目標」，是中共中央和中央軍委把握強國強軍時代要求作出的重大決策，是關係國家安全和發展全局的重大任務，是國防和軍隊現代化新「三步走」十分緊要的一步。

「建軍百年奮鬥目標」首次被提出是在2020年10月底發布的中共十九屆五中全會公報。公報將「確保2027年實現建軍百年奮鬥目標」，作為中國加快國防和軍隊現代化的重要目標。