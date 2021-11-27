新冠肺炎｜中疾控：採用西方國家防疫策略　中國日增感染數十萬人

中國疾控中心官方網站近日刊登最新周報，其中一篇題為《與COVID-19共存：估計和展望》（On Coexistence with COVID-19: Estimations and Perspectives）的文章稱，如果中國採取美國、英國、以色列、西班牙和法國等西方國家的新冠肺炎疫情防疫策略，中國每天新增感染人數很可能達到數十萬人，並且其中約一萬宗病例會出現嚴重症狀，將對中國的醫療體系造成毀滅性的衝擊，造成巨大的災難。



文章舉例，如果採用美國的防疫策略，中國每日的新增病例數將超過63萬宗；如果採用英國的防疫策略，中國的每日新增病例數將超過27萬宗。文章又強調，上述預測結果是病例數目的下限，因已假設中國的人口密度、疫苗接種率和參考國相同。文章表明，如果中國採取參考國的大流行應對戰略和社區活動模式，感染比例將與參考國相似，在現實中，比率更會應該高得多。

文章認為中國不可以偏離現有的「動態清零」策略。（視覺中國）

文章認為，考慮到全球抗擊新冠肺炎疫情面臨的嚴峻現實，以及在可預見的未來全球幾乎不可能消滅新冠病毒，全人類可能不得不暫時與病毒共存。對於中國而言，輸入性病例引發中小規模疫情的風險，以及持續、迅速抑制國內感染的必要性亦將持續存在一段時間。文章表示，這樣的現實並不意味中國可以偏離現有的「動態清零」策略（COVID-Zero strategy），其中包括出入境檢疫措施和社區非藥物干預（NPIs）遏制措施。

文章最後稱，根據著名的流行病學動態模型和數學中的格朗沃爾不等式（Grönwall's inequality），當病毒繁殖數為R1，流行病也可能以同樣的指數方式暴發，「在過去的一年裡，世界上許多國家都因過於自信地跳入後一種情況而蒙受損失，我國不應該、也負擔不起成為下一個」。

另有內地傳媒指出，事實上，中國現時全疫苗接種率約為55.04%，文章中參考國的平均疫苗接種率為59.70%。中國的人口密度為每平方公里有147人，其中河北、山東、江蘇、浙江、福建、廣東、海南、北京、天津和上海等省級行政區的人口密度更言，每平方公里有為661人，而參考國的平均人口密度為每平方公里只有185.94人。此外，中國東部地區老齡化嚴重，老年人疫苗接種率低、故此感染率和發生重症的比例必然會更高。最重要是，中國人口龐大，但病例數量少，自然免疫率可以忽略不計，但參考國一星期內平均確診病例為44525.6人。