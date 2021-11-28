深圳滷鵝技能考試通過即領1700？超過5萬人報名官方緊急喊停

近日，網路出現關於深圳「滷鵝考試」的傳言，網絡上推銷相關課程，稱該考試通過率97%，通過就可以領取政府補貼的1,700元（人民幣，下同），消息一出，吸引許多人報名，據傳報名人數突破5萬人。



據了解，該項技能考試的名稱為「潮式滷味製作專項職業能力考核」，但由於報名太過踴躍，11月25日，深圳市人力資源和社會保障局緊急出面表示，暫停該項職業能力考核報名。深圳市人社局澄清，從考核情況來看通過率絕不是網傳的97%，這是以「鵝」傳「鵝」的誤會。



日前在網絡上流傳出「滷鵝寶典」，該寶典提到深圳有「滷大鵝」的考試，通過率達97%，只要會「滷水」就能賺錢，「學成歸來，深圳就會發1700塊錢」。該文章推銷「潮式滷味」課程，指出扣除培訓費+材料費1100元，拿到證書「穩賺600元」，吸引許多民眾前往報名該課程和考試，網民笑稱「整個深圳都去搞鵝了」「要滷鵝的人比鵝還多」，據了解，因為不需要報名費，報名人數超過5萬人。

由於報名人數突然大增，11月25日，深圳市人社局在官網發佈《關於暫停潮式滷味製作專項職業能力考核報名的公告》，該公告指出，深圳市今年第五批職業資格評價和專項職業能力考核報名資料出現「明顯異常」，決定要暫停潮式滷味製作專項職業能力考核報名，啟動時間另行通知。

深圳人社局暫停該考核報名。（深圳人社局）

補助確有其事 但考核通過不容易

據了解，廣東省2018年啟動「粵菜師傅」工程，2019年起，廣東省統一開發潮式滷味製作、潮式風味菜烹飪、客家風味菜烹飪、廣府風味菜烹飪、廣式點心製作、廣東燒味製作等多個專項職業能力，考核通過給予對應的補貼。

深圳市人社局表示，網絡瘋傳的滷鵝考試，正式名稱為「潮式滷味製作專項職業能力考核」，是技能人才評價的一種方式，其他技能人才評價方式還包括職業資格鑒定、職業技能等級認定。而專項職業能力是就業的最小技能單元，考核結果不分等級，由各地人力資源保障部門核發證書。

深圳市人社局指出，通過考核的補貼不是網傳這麼容易，因為潮式滷味製作要求的主配料品種繁多，「工序繁雜，耗時較長」。從今年已經組織的考核情況來看通過率也絕不是網傳的97%，有一定功底的參考人員通過率也不高。

深圳市人社局工作人員透露，在該項考試走紅前，過去兩批報名人數約為2,000人，但此次報名人數激增，只得暫停考試。人社局也呼籲大家理性看待此事，也很多其他項目供大家選擇，「別只盯著一隻鵝了」。