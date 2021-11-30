黑龍江公務員被拘涉毆打79歲母　網傳迫老人交出存款和工資卡

在內地網絡上，一則公務員毆打母親的新聞和短片在流傳，引發網友吃驚和憤慨。經查證，該女子是黑龍江某地公務員，據傳因與母親發生經濟矛盾而動手打人，目前女子已被行政拘留。



11月29日，黑龍江佳木斯一則女兒毆打年邁母親的短片在網上熱傳。據上游新聞報道，打人者為佳木斯市自然資源和規劃局工作人員王某。

目前，打人女子已被警方行政拘留15天並罰款1,000元，打人原因還在調查中。同時，紀檢監察機關已對其立案審查。

據網傳短片顯示，女子不斷推搡一名老人，嘴裏還不時進行辱罵，老人跌坐在沙發後，打人女子朝着老人頭部進行猛烈毆打。同時，打人者還叫喊着逼迫老人簽字，並且不時大喊「你聽不聽話」。短片中顯示拍攝時間為11月26日。

短片中稱，老人為佳木斯市一退休職工，今年已79歲，打人者正是老人的女兒王某，系佳木斯市自然資源和規劃局工作人員。至於施暴的原因，網傳該女子因向母親索要存款和工資卡遭到拒絕。

11月29日，佳木斯市委宣傳部回應稱，公安機關認定王某毆打60歲以上老人，被警方行政拘留15天並罰款1,000元，紀檢監察機關已對其立案審查。

佳木斯自然資源和規劃局辦公室工作人員表示，王某毆打母親的原因公安機關正在調查，等公安機關作出明確處理後，單位會向社會公布進一步處理結果。