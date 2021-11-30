內地KOL力數聯想涉損害國家利益　行家神舟電腦創始人發文抱不平

內地知名網絡大V司馬南對聯想發起批判，引發輿論高度關注。對此，作為同行和競爭對手的神舟電腦創始人吳海軍卻發文力挺。



11月29日，吳海軍在其微博稱，如果把聯想搞倒，覆巢之下，豈有完卵，其他中國國產電腦品牌將更加艱難。

吳海軍表示，聯想能將電腦做到全球第一，無疑是一家值得中國人尊敬和自豪的優秀企業，同時這也證明聯想的改制無疑是成功的，充分尊重了企業家，調動了企業家的積極性。

關於聯想改制過程中是否涉及國有資產流失，吳海軍表示，這自有國家相關部門核查。

而對於聯想高管高薪酬的問題，吳海軍稱不認為是問題，對於一家年銷售額4,000多億元人民幣的國際化公司，高管薪酬10億左右，僅佔銷售額的千分之二點五左右，如果研究一下其他上市公司，聯想這個比例是不是很正常的，甚至是偏低的。

針對聯想負債1,000多億資不抵債會爆雷，吳海軍表示，對於一家年銷售額4,000多億的企業，僅有相當於3個月銷售額的負債，說明聯想是非常健康的。對於製造業來說，上游一般都會有3個月到6個月的帳期，就連英特爾微軟三星對神舟電腦這樣的公司都會有1個月到3個月的純信用帳期，更何況聯想。

至於聯想海外賣的比中國國內便宜，吳海軍則表示，一個品牌沒有母國消費者的支持，怎麼能應對激烈的國際競爭。當年一億三千萬日本人支持日本品牌才有那麼多日本品牌走向世界，到今天日本品牌在日本本土基本都比日本之外賣的貴，相信有十四億中國人的支持，一定有更多的中國品牌在全世界取得成功，成為全球第一。

吳海軍最後指出，過去一段時間，看網上的輿論發酵，實在不吐不快。現在電腦市場中國國產品牌份額總和還不到50％，其中聯想佔了很大部分，如果把聯想搞倒，覆巢之下，豈有完卵，其他國產電腦品牌將更加艱難。

近日，司馬南開始向中國著名企業聯想發起批判，接連製作多期網絡自媒體視頻，指責聯想改制時國有資產流失，聯想負債率過高，聯想高管工資太高、分紅太多，聯想管理層有14名外籍高管，聯想為什麼在5G投票的關鍵環節投票給高通等等。