涉嫌受賄及為親友非法牟利　兵工集團前董事長尹家緒被提起公訴

因涉嫌受賄、為親友非法牟利，中國兵工集團前董事長尹家緒已被提起公訴。



據最高人民檢察院11月30日消息，尹家緒涉嫌受賄、為親友非法牟利一案，由國家監察委員會調查終結，經最高人民檢察院指定，由上海市人民檢察院第二分院審查起訴。近日，上海市人民檢察院第二分院已向上海市第二中級人民法院提起公訴。

資料顯示，尹家緒出生於1956年。尹家緒為原長安汽車集團董事長，在長安汽車任職期間，尹家緒曾大力推進兵裝「622戰略」以及長安「3337」發展戰略，初步完成了重慶、南京、南昌、河北四大整車生產基地的國內布局，並在四大整車生產基地上形成了各有側重的微車、轎車、商用車以及零部件的發展平台。

此外，在他任職期間，長安汽車還牽手福特、馬自達、沃爾沃等進行合作，並與馬自達、福特建立了合資公司，引入沃爾沃轎車進行生產。

中國兵器工業集團始建於1954年，是國家「一五」期間重點建設項目之一，供應中國的軍備研製製造。（央視）

2010年，尹家緒調往中國兵器工業集團，並在2013年躋身董事長。據介紹，中國兵器工業集團是由國務院授權國資委管理的中國最大的武器裝備製造集團，主要涉及坦克和裝甲車的研製，以及彈藥供應。

2018年8月，時任中國兵器工業集團黨組書記、董事長的尹家緒提前「退休」。當時，尹家緒62歲，距離副部級官員退休年齡尚有3年時間。

2021年4月4日，已退休兩年多的尹家緒被查。這使得他成為繼2018年6月被查的中國船舶重工集團有限公司黨組副書記、總經理孫波，2020年5月被查的國產航母「山東」艦研製總指揮、中船重工董事長胡問鳴後又一位來自軍工的落馬「老虎」。

9月30日，中紀委通報稱，尹家緒因嚴重違紀違法被開除黨籍，按規定取消其享受的待遇，收繳其違紀違法所得，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

通報指，尹家緒長期違規持有高爾夫球卡，痴迷打高爾夫球，違規收受禮金；貪婪自私，家風敗壞，「靠企吃企」，支持、縱容親屬違規經商謀取鉅額利益，搞錢色交易；對鉅額國有資產損失負有主要領導責任；濫用公權力，將本單位的盈利業務交由親友經營牟取私利，致使國家利益遭受鉅額損失等。