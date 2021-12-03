上海銀保監局局長易手　原局長韓沂據報失聯　官方：正受查

據21世紀經濟報導周五（3日）消息，現任山東銀保監局黨委書記、局長王俊壽將調任上海銀保監局擔任黨委書記和局長一職，相關信息隨後獲上海銀保監局官網證實。值得一提的是，報導指上海銀保監局原任黨委書記、局長韓沂失聯，引發多方關注。同日晚上，中央紀委國家監委網站通報指，韓沂涉嫌嚴重違紀違法正受查。



中央紀委國家監委網站周五晚上通報指，據中央紀委國家監委駐中國銀保監會紀檢監察組、浙江省紀委監委消息，中國銀行保險監督管理委員會上海監管局黨委書記、局長韓沂涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐中國銀保監會紀檢監察組紀律審查；經國家監委、浙江省監委指定管轄，杭州市監委對其監察調查。

而傍晚6點左右，在上海銀保監局的官網上，韓沂的局領導信息被刪除。

公開資料顯示，韓沂生於1963年8月，為山東鄒城人，研究生學歷，碩士學位，第十三屆全國政協委員。他曾任浙江銀監局黨委委員、副局長；湖北銀監局黨委書記、局長；浙江銀監局黨委書記、局長；銀監會現場檢查局局長；上海銀監局黨委書記、局長；上海銀保監局籌備組組長；2018年11月起任上海銀保監局黨委書記、局長。

王俊壽或將調任上海銀保監局擔任黨委書記和局長一職。（21世紀經濟報導）

21世紀經濟報導周五引述多位內部人士指，上海銀保監局下午將召開幹部會議宣布相關人事變動事宜。不久，上海銀保監局官網更新局領導名單，證實王俊壽任上海銀保監局黨委書記、局長。

公開資料顯示，王俊壽1971年3月生，為山西陽泉人，研究生學歷，經濟學博士學位。他曾任天津科技城市信用社會計員、信貸員、辦公室副主任；天津城市合作銀行總行辦公室主任助理、支行業務科長、行長助理、管轄行副行長；天津市商業銀行總行個人金融業務部總經理。

王俊壽2006年8月起任海南銀監局黨委委員、副局長，海南省金融學會副會長；2009年2月起任天津銀監局黨委委員、副局長；2013年12月起任中國銀監會辦公廳副主任。他長期分管國有大型銀行、外資金融機構監管、信息科技風險監管，2015年1月起任新疆銀保監局黨委書記、局長；2018年11月起任山東銀保監局黨委書記、局長。