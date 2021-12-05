79歲老人取24磅快遞爬六樓猝死　快遞員未送貨上門稱「符合流程」

日前重慶一名79歲老人在取快遞上樓的途中突然猝死，在內地引發討論。據了解，死者住在沒有電梯的六樓，當時他下樓取的快遞重達22斤（約24磅），在走到四樓到五樓的樓梯間時，意外猝死。



死者家屬質疑快遞單上明明備註配送方式為「送貨上樓」，快遞員打電話時卻未告知。快遞公司則回應，快遞員如遇客戶自願自行取走快遞，雙方溝通無異議即可，稱「符合流程」。



《新京報》「我們的視頻」裡有當日的家庭監控和老人與快遞員溝通的音檔。家庭監控中可以看到，該名老人在11月21日15時32分接到快遞員電話，而根據快遞公司提供的電話原版錄音，在溝通過程中快遞員僅確認老人家住址，並說明自己的現在位置，並未提及有「送貨上樓」的選項。

死者家屬何女士表示，當天16時左右的時候自己母親就發現父親倒在了4、5樓的拐角處，重達22斤的快遞則放在一旁，醫生開具的死亡證明顯示老人死因是「呼吸、心跳停止」。

何女士表示，老人家居住在6樓且沒有電梯，快遞更是重達22斤，「這對一個年近80的老人來說簡直就是胡鬧。」何女士質疑，快遞面單上明明寫著「送貨上樓」。事發當天還下著雨，但是快遞員卻喊老人下樓付款收貨，他們不能接受快遞員的工作方式。何女士認為，老人的猝死快遞公司應該要承擔責任。

快遞公司12月4日回應指出，快遞員與客戶電話溝通時，客戶明確表明「主動下樓」來取貨。快遞公司稱，「如遇客戶自願自行取走快遞，雙方溝通無異議即可」。但許多網民則質疑快遞公司未善盡「告知義務」，批評「讓一個快80歲的老人扛20多斤的東西回家爬6樓，良心怎麼過得去?」