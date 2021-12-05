輕罪案件少捕慎押　最高檢：今年前10月不捕率為29.9%

內地近年來推行「少捕慎訴慎押」刑事司法政策，最高人民檢察院12月3日公布，今年前10個月不捕率為29.9%，輕罪案件不捕前要進行危險性評估。



12月3日，最高檢發布首批5宗檢察機關貫徹少捕慎訴慎押刑事司法政策典型案例，並擬將以此為專題陸續發布多批次典型案例。據介紹，最高檢發布這些典型案例，意在加強對少捕慎訴慎押刑事司法政策的宣傳解讀，更直觀、更有效地指導司法實踐准確把握政策要求，教育引導犯罪嫌疑人認罪認罰、悔過自新。

據介紹，近年來，隨着少捕慎訴慎押司法理念日益發揮指導作用，以及認罪認罰從寬制度全面實施、高比例適用，檢察機關不捕率、不訴率以及訴前羈押率均發生了明顯變化。相關統計數據顯示，今年1月至10月，全國檢察機關不捕率為29.9%，按年增加7.4個百分點；不起訴率為15.0%，按年增加1.9個百分點；訴前羈押率49.7%，按年下降4.6個百分點。

最高檢指，今年前10月全國檢查機關不捕率為29.9%。（視覺中國）

最高檢第一檢察廳負責人表示，依法落實「少捕」不是不捕。對那些嚴重犯罪案件，要強調依法逮捕、起訴，從嚴打擊；對疑犯認罪認罰的、雙方達成刑事和解的等輕罪案件，從刑事立案之初就依法不羈押，但對輕罪案件也不是一味強調少捕，檢察機關在審查逮捕時嚴格把握逮捕條件，作出不逮捕前要進行危險性評估，而且注重動態考察，根據訴訟需要依法及時變更強制措施。