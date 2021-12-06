美防長稱中國「身高不是3米」　環時批：美國在台海只會更矮

台海局勢持續升温之際，美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）日前發表了美國對華軍事政策，引發外界關注。對此，中國媒體《環球時報》發表社評進行了反駁。



12月4日，奧斯汀（Lloyd Austin）在加州里根總統圖書館舉辦的一場國防論壇上發表了美國對華軍事政策。他表示，解放軍在台海地區的密集活動看起來「像在排練（未來的對台攻擊）」，並且重複了美方將支持台灣「自衛能力」的態度。奧斯汀還表示，中國的身高「不是10英尺」（約合3.05米），強調中國面對的是美國。

美國防長奧斯汀稱，美方將支持台灣「自衛能力」的態度。（AP）

此前一天，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）稱中國一旦發動武力攻台，將導致「災難性後果」。奧斯汀還透露，五角大樓正在制定新國防戰略，「一體化威懾」將是新戰略的基石概念，而這個概念中兩個關鍵要素是加強盟友和夥伴關係，以及美國要保持軍事科技創新能力。

12月5日，《環球時報》發布社評稱，拜登（Joe Biden）政府的對華政策基本明朗化了，那就是動用各種手段遏制中國崛起，並且迫使中國接受這樣的遏制，將之視為「國際規則」的重要部分，從而以中國單方面退讓的方式避免中美衝突。布林肯和奧斯汀近來不斷從外交和防務兩條線上闡釋美方的這一政策。

社評稱，中國的軍事能力在最近20年取得了長足進展，而且會繼續高速躍升。但中國不會將這些軍事力量作為脅迫任何國家的槓桿，中國與周邊國家存在領土糾紛，解決它們要以處理糾紛的方式進行。

針對奧斯汀強調中國的身高「不是10英尺」，社評表示，的確，中國沒那麼高大，尤其是如果去太平洋或印度洋深處，或者加勒比海時。但是中國準備在台海與美國量一下身高，在這裏中國一定會讓美國搞明白，在他們不應該去的這個世界的某些地方，他們的確就是個矮子。

社評指出，華盛頓藉助其影響力和話語權持續用顛倒基本事實的方式混淆視聽。明明是他們一再壓制中國，卻要說成是「自信而專制」的中國不斷向美國「發起挑戰」。台灣問題本是中國內政，一個中國舉世公認，現在台灣當局拋棄了一個中國共識，「台獨」言行愈發猖獗。美方一方面鼓勵「台獨」的破壞性動向，一方面卻將大陸旨在維護一中原則的軍事行動指責為試圖「單方面改變現狀」。北京不能不越來越懷疑華盛頓對於改善美中關係的誠意。

社評提到，很多中國戰略學者相信，無論中美是否就落實兩國元首會晤精神采取實際緩和行動，奧斯汀和布林肯對中國的強硬宣示都會常態化反覆出現，「因為他們需要以這種方式鼓勵澳洲等盟友繼續在強硬對華路線上衝鋒陷陣，不留後路」。

社評寫道，中方無意去全球舞台挑戰美國的地位，也決不會與美開展以爭奪霸權為目標的軍備競賽和意識形態等其他對抗。但同時也要反覆正告美方，並讓它的盟友聽清楚，中國決不會在核心利益上做出妥協。尤其是台灣問題，強調「這裏是中國的深紅線」。