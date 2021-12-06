上海商界大佬強姦威迫女子當性奴　性賄賂官員20年賺10億終判死緩

位於上海楊涌區許昌路632號一幢略顯破舊的樓宇，被民間稱為上海小紅樓。此處一直沒有標示在地圖上，因為它並非旅遊景點，而是一個被人為打造的性賄賂基地，充斥着金錢、暴力、淫亂、脅迫與罪惡，是數十位女性的無間地獄。

首腦趙富強原本是裁縫出身，為了立足上海灘，在19年間靠着控制數十位女性從事皮肉生意。直至被捕前，他一直都是上海一個能呼風喚雨的大商人。

去年9月，上海二中院通報稱，趙富強等38名被告犯組織、領導、參加黑社會性質組織等罪，其中趙富強多罪併罰，被判死刑，緩期兩年執行，其餘37名涉案者被判囚2年半到20年不等。到底小紅樓背後的故事牽涉甚麼？



趙富強被判死刑，緩期兩年執行。（網易新聞）

據中國經營報《等深線》等多間傳媒報道，2000年，趙富強初中畢業後就到上海當小裁縫，為了多賺錢想拉客，他先讓妻子「下海」，再要對方刻意結識從農村到上海打工的女生，誘騙她們後通過強暴、毆打，或用裸照、影片等威逼，甚至在她們的隱私部位刺上「趙富強專用」5個大字。

累積一定數量的女生後，趙富強又租下2個小店經營「髮廊」，每次交易只需150元，但全部女生的收入都歸他所有。當時，上海市正急速發展，投資商舖是有錢人的首選，於是他開始轉投商舖租賃的生意，逐漸購下楊浦區1000多間商舖。他認為必須有一定的後台，於是在2014年購入距離2間髮廊不足2公里的「小紅樓」，並改名為「創富大廈」。

彼時，趙富強搖身一變成為一位在上海擁有超過1000間商舖、創富大廈控制人、《平安上海》欄目運營人等諸多頭銜的成功商人。此後，他頻頻邀請各級官員、名流在創富大廈消費，然後拍片以此威脅。

受害者墮入陷阱

2017年初，趙富強在網上發布招聘信息，招募上海徐匯、楊浦、虹口三個區連鎖的「匯吃匯喝美食城」運營專員，待遇豐厚。事實上，只是他找女生的其中一個渠道。從美國留學回來的陳倩前往創富大廈面試，發現大廈內戒備森嚴，有退伍軍人做保安，每個角落都設有閉路電視鏡頭，不同樓層、房間都需要相應的門禁卡才能打開。

趙富強解釋，大廈隔三差五都有政商界官員幹部來訪，安全最重要，陳倩才打消疑慮，但到她入職後，才發現自己的工作變成對來訪的客人陪吃陪喝陪睡，而此時她已經無處可逃。直到2017年底被趙富強強姦後，陳倩被允許到銀行領取補償費，她才有機會拜託銀行櫃員報警，並向派出所稱趙富強在創富大廈圈養性奴、賣卵、為政府官員提供小姐。

不過，職員及派出所根本不相信2017年的上海鬧市區會發生此事，最終陳倩被趙富強帶回小紅樓軟禁，連續十幾天被強制注射催卵針再取卵，最終患上嚴重的腹腔積水，永遠失去生育能力。

趙富強落網

上海本地人崔茜本來是舞蹈老師，誤入虎口後，趙富強帶她與自己領取結婚證，搖身一變成為上海人。崔茜被長期暴力取卵患上重度抑鬱後，趙富強利用對方母親愛女心切的心情，逼她為自己的私生子們報了上海戶口，並將這些孩子當成是管控小紅樓賣淫女的籌碼。

趙富強取得上海戶口後，對崔茜的看管愈來愈放鬆。2017年，她趁機從小紅樓逃跑，趙富強在大街小巷張貼崔茜的裸照，揚言要將她關押在江蘇的老家。在精神受到極大打擊下，崔茜與母親在2018年11月向上海市紀委舉報，控告趙富強強姦殘害女性、使用錢色拉攏腐蝕幹部，但未有引起重視。

2019年初，崔茜向楊浦區公安局報案稱被趙富強強姦，要求離婚，警方才以「強姦案」立案。同年3月，兩人的離婚訴訟開庭，但趙富強在庭上態度囂張，稱已通過內部渠道打聽到案件走向。當時，崔茜以群發的方式，實名舉報趙富強長期行賄、嫖宿，將列舉多位曾去小紅樓消費，與趙富強關係緊密的政府官員、國企幹部和警務人員。

2019年3月底，小紅樓所有員工遣散，趙富強仍帶着一絲僥倖心理留在上海。直至同年5月中，楊浦區委政法委原書記盧焱通知他要立即離開，他才匆忙逃回江蘇老家，結果在逃路途中被捕。

被判死刑

據上海二中院一審判決認定，趙富強為長期控制女性，滿足個人淫欲，以招聘總裁助理為誘餌，採取在聘用合同中默認陷阱、不斷灌輸淫穢思想等手段玩弄女性；通過當眾侮辱、肆意毆打、限制自由等手法殘害女性。

判決書記載，僅2012年至2019年6月間，趙富強組織從事的房屋租賃業務遍布全市9個區，地址涉及1300餘處，獲利共計9.7億餘元。2014年6月至案發，該組織利用上述手法實施詐騙罪84宗、強迫交易罪15宗、敲詐勒索罪4宗、尋釁滋事罪5宗。

趙富強因組織領導黑社會性質組織、強姦、詐騙、尋釁滋事、強迫交易、敲詐勒索、盜竊、組織賣淫、聚眾淫亂、行賄等10宗罪，一審被判死緩並限制減刑。其餘37名被告分別被判囚2年半到20年不等，其中趙富強的多名前妻或與其育有子女的女性，也獲刑8年半至20年不等，另有多名上述女性的親友被判刑。