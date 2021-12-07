擁2426萬平方米土地及120條鐵路專用線　新央企中國物流集團成立

12月6日，經國務院批准，中國唯一以綜合物流作為主業的新央企——中國物流集團有限公司正式成立。



據央視財經報道，新組建的中國物流集團由原中國鐵路物資集團有限公司，與中國誠通控股集團有限公司物流板塊的中國物資儲運集團有限公司、華貿國際物流股份有限公司、中國物流股份有限公司、中國包裝有限責任公司4家企業為基礎整合而成。

除此之外，中國物流集團還同步引入中國東方航空集團有限公司、中國遠洋海運集團有限公司、招商局集團有限公司作為戰略投資者，形成緊密戰略協同。

中國物流集團股權結構為：國務院國資委和中國誠通控股集團有限公司持股比例相同，為38.91%；3家戰略投資者持股比例分別為10%、7.3%、4.9%。

目前，新組建的中國物流集團經營網點遍布國內30個省（市、區）及海外五大洲，擁有土地面積2,426萬平方米，庫房495萬平方米，料場356萬平方米；擁有鐵路專用線120條，期貨交割倉庫42座；整合專業公路貨運車輛近300萬輛。

未來，中國物流集團將着力發展供應鏈物流、民生物流、特種物流、危險品物流、工業物流、應急物流、冷鏈物流、國際跨境物流等，涵蓋倉儲、運輸、配送、包裝、多式聯運、國際貨代、期貨交割、跨境電商、國際貿易、物流設計、供應鏈管理、加工製造、科技研發、電子商務等綜合物流服務各種業態。