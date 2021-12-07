文旅部通報執法不良演出行為執法案例　知名歌手蔡徐坤「躺槍」？

文旅部日前通報部分演出市場典型指導案例，其中一宗案例所涉及的明星藝人「蔡某某」，被指就是知名歌手蔡徐坤，隨即引來內地網民熱議。



據通報，「蔡某某」的代理公司未取得《營業性演出許可證》，不具備演員經紀機構合法資質，卻利用獨佔性藝人資源，在「蔡某某」巡回演唱會北京站演出活動中，實際負責演出內容、演出票務、收入結算等營業性演出經營活動，並存在侵害公眾正常購票觀演權益的風險。針對該公司其未經許可擅自從事營業性演出經營活動的行為，北京市文化和旅游局於今年11月依法作出罰款的行政處罰。

「蔡某某」被指就是知名歌手蔡徐坤。（視覺中國）

文旅部的通報中並提到，近一段時間以來，文娛領域頻繁出現藝人違法失德、「飯圈」亂像等問題，敗壞行業形像，損害社會風氣，對演出市場造成較大衝擊，人民群眾反映強烈。文旅部部署各地加強對藝人經紀公司、演出經紀機構和營業性演出活動的執法檢查，密切關注違背社會主義核心價值觀、危害社會公德或者民族優秀文化傳統、違反公序良俗、畸形審美等不良演出行為，嚴查違法違規營業性演出活動。

據網上消息，「蔡某某」被指就是知名歌手蔡徐坤，不過蔡徐坤並非文旅部的執法對像。涉事演唱會為「蔡徐坤2021『迷』個人巡回演唱北京站」，舉辦單位是永稻星娛樂，其有取得營業演出許可。至於被行政處罰的是上海聖臻文化發展有限公司，罰款為7萬元人民幣。

不少蔡徐坤的粉絲為偶像辯護，指涉事演唱會本身是合法舉辦，文旅部在通報中所提到的「存在侵害公眾正常購票觀演權益的風險」，也非是高價倒賣等「黃牛」問題，反而是要對此進行抵制，「蔡徐坤演唱會北京站就給抗疫一線的抗疫醫護人員贈送了演唱會門票」。