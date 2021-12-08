東江流域｜天文大潮上游乾旱加劇鹹潮　廣州東部供水嚴峻恐停水

廣州自來水公司表示，受天文大潮和上游持續性乾旱影響，使東江流域鹹潮上溯現象愈加嚴重，預計將在今冬明春持續影響東江受水區。

其中廣州東部供水形勢十分嚴峻，「高峰用水期用水戶水壓不穩定，甚至有可能停水」。



據廣州自來水公司指出，為確保出廠水安全達標，以東江流域地表河水為原水的廣州自來水公司新塘水廠、西洲水廠在原水氯化物指標超過限值期間，會逐步減少取水量。

另由於目前單次鹹潮持續時間由一小時延長至近四五小時，原水取水量銳減，導致上述兩間水廠被迫減產，造成廣州東部地區，包括黃埔區、天河區黃埔大道以北、華南快速路以東區域，以及悅景路沿線、高普路沿線、大觀路沿線、華景新城、東方一路至東方三路、柯木塱村、沐陂村、凌塘村、岑村、科學城、員村等部分高地勢區域，供水壓力產生波動。

目前，廣州自來水公司已啟動抗鹹應急預案，通過智慧供水雲平台實施科學供水調度，並利用鹹潮間隙期搶淡補水及水廠清水池容積調節等措施，最大限度降低鹹潮對供水帶來的影響。

廣州自來水公司呼籲市民要注意節約用水、錯峰用水，提高水資源利用效率，市政綠化、環衛等單位務必使用中水（再生水）作業。其中廣州東部地區用戶提前做好應對，高層住戶務必按照國家用水規範要求，完善二次供水設施，合理使用蓄水設備做好儲水準備，保障正常用水。