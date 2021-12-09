神舟十三號．直播｜航天員太空站內「天宮課堂」　演示微重力環境

神舟十三號乘組航天員翟志剛、王亞平、葉光富周四（9日）下午進行「天宮課堂」，在中國太空站內進行授課活動。《香港01》全程直播。



16時40分：「天宮課堂」結束，同學發表感言。

16時30分：天地互動交流。

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16時28分：泡騰片實驗。

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16時24分：水球光學實驗。

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16時20分：水膜張力實驗。

16時17分：「天宮課堂」進行浮力消失實驗。

16時11分：葉光富展示如何在太空轉身。

16時04分：葉光富、翟志剛接力授課，其中葉光富展示太空細胞學研究。

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15時55分：「天宮課堂」開始，航天員王亞萍、翟志剛、葉光富向學生打招呼。課堂第一節是王亞萍帶領展示在軌工作生活場景。

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15時50分：中國科技館小小志願者帶領課程引導，展示中國太空站從發射至今全過程。

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15時42分：主持人稱共設有4個分課堂，分別位於廣西、澳門、香港、四川，主課堂則是在中國科技館。

15時30分：課程表公布，航天員將會進行水膜張力實驗、水球光學實驗、泡騰片實驗，最後是天地互動環節。

據中國載人航天辦公室介紹，整個「天宮課堂」活動採取天地互動方式進行，共包含兩部分內容，其一是中國科技館地面主課堂授課，其二就是三名航天員在軌介紹展示中國太空站工作生活場景，並會演示微重力環境下細胞學實驗、物體運動、液體表面張力等現象，與地面課堂進行實時交流，傳播載人航天知識，激發廣大青少年對科學的興趣。

央視新聞此前報道，神舟十三號任務是中國太空站關鍵技術驗證階段的最後一次任務，航天員乘組將完成6個月的駐留，期間還將完成機械臂輔助艙段轉位、手控遙操作等太空站組裝建造關鍵技術試驗，繼續為後續任務奠定基礎。

圖輯｜航天員將駐留太空站半年 執行多項關鍵技術實驗