神舟十三號｜直擊香港分課堂培僑書院　校長：增學生國民身份認同

神舟十三號乘組三名航天員翟志剛、王亞平、葉光富周四（9日）下午，在中國太空站進行「天宮課堂」太空授課活動。本港的培僑書院是地面四個分課堂之一，合共有約300名師生參與活動，與航天員進行天地協同互動。

培僑書院校長吳育智活動後向傳媒表示，今次活動是一次難得的學習機會，不僅激發了學生們對中國航天科技的熱情，還增添了國民身份的認同與自豪感。



「天宮課堂」結束後，培僑書院校領導及學生代表見傳媒。（孫聖然攝）

學生感受益匪淺：看到中國航天科技的發達

本次「天宮課堂」在中國科技館設地面主課堂，廣西南寧、四川汶川、澳門及本港的培僑書院設四個分課堂。三名航天員首先介紹了中國太空站內的生活設施，其後進行了浮力消失、水膜張力等實驗。

活動過程中，培僑書院中四學生門睿涵向航天員進行提問，「太空站中的生活用水可以循環使用嗎？」，航天員王亞平回答道，中國太空站內的生活、飲用水都是經過處理的再生水，可滿足艙內使用，味道與地面的水沒有分別。此後，航天員們還就水展開一系列實驗。

活動結束後，門睿涵說，自己很榮幸獲得這次提問機會，航天員們亦藉著這個問題進行了知識拓展，豐富了所有聽課人的知識。門睿涵表示，香港中學生應該多學習這方面知識，為香港和國家的發展作出貢獻。

+ 3

此外，亦有一名培僑書院小一學生在活動結束後向傳媒表示，很開心參加這次活動，她稱在活動中看到了中國航天科技的發達，「很開心自己是一名中國人」。她還透露，自己夢想從事與航天設計相關的工作。

而對於「天宮課堂」的授課語言為普通話，學生參與活動時會否難理解，培僑書院校長吳育智指，學校部分課程採用普通話授課，「小一學生的普通話能力就沒問題了，學生的普通話水平和母語分別不會太大。」

培僑校長：活動增學生身份自豪感

另外，在談及對活動感受時，吳育智表示，因培僑書院原本有設立航天科技學習小組，所以對學生而言，本次活動是一次很難得的學習機會，而對學校的教育而言，亦起到了很好的作用。

培僑書院校長吳育智。（資料圖片）

吳育智稱，祖國的航天科技由幾十年前的零起點，發展到如今世界的頂尖地位，培僑書院的學生均有在課程中接收與了解相關資訊，因此學生不僅知道中國航天科技取得如今成績的來之不易，還為此感到無比自豪。

吳育智認為，學校通過最實際的方式，更加具體化地促進了學生對國家的感情。他說，學生的國民身份認同教育不是一個口號，不可能僅僅透過單純的理念灌輸，而是要讓學生認識國家發展過程，「這才是最好的國民教育。」

被問及培僑書院秉持愛國主義教育理念，會否受到社會中質疑的聲音？吳育智指，培僑書院由新中國解放前到港英時期再到如今，一直堅持著這樣的教育理念，「即使是近兩年也沒有覺得受到質疑」，這是學校的傳統以及社會的共同認識。他稱，意見不同的人可以相互尊重，香港的社會環境是包容的，不同辦學理念的學校也可以很好的共存。