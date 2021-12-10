長征火箭第400次發射　中國成功將「實踐六號05組」衛星送入太空

12月10日，中國航天事業奠基人錢學森誕辰110周年紀念日的前一天，在酒泉衛星發射中心，迎來了中國長征系列運載火箭的第400次發射。



據中國航天科技集團消息，12日8時11分，長征四號乙運載火箭點火起飛，隨後成功將實踐六號05組衛星送入太空，衛星將用於開展空間環境探測和新技術試驗驗證。執行本次任務的火箭與衛星均由中國航天科技集團有限公司八院研製。

從1970年4月24日長征一號運載火箭「第一飛」至今，長征火箭51年間實施了中國92.1%的航天發射任務，先後將700餘個航天器送入太空，發射成功率為96.25%。

在400次發射裡，前三個「100次」分別用時37年、7年半和4年多，而最新的「100次」從2019年3月10日至今，僅用2年零9個月。

航天科技集團黨組書記、董事長吳燕生指出，「在長征火箭高密度發射的背後，提高的不僅是發射頻率，也是發射能力的整體提升，更是航天科技勇攀高峰、自立自強的體現。」

他提到，在最近的100次發射中，包括中國空間站天和核心艙、嫦娥五號月球探測器、天問一號火星探測器、神舟載人飛船、天舟貨運飛船、北斗三號導航衛星等均是由長征火箭送入太空。

據了解，目前，正在服役的11個基本型長征火箭具備發射低、中、高不同地球軌道和不同類型航天器的能力，並能支撐無人深空探測。而新一代載人運載火箭、重型運載火箭等正在按計劃開展研製，將有力推動探月工程四期、小行星探測、木星探測、載人月球探測、首次火星採樣等航天重大工程開展。