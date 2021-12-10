京港高鐵贛深段開通運營　廣東實現市市通高鐵成「中國第一大省」

京港高鐵江西贛州至廣東深圳段（贛深高鐵）今日（10日）正式通車，贛州至深圳的最快旅行時間由5小時32分縮短至1小時49分。

此外，贛深高鐵的通車運營亦結束了廣東河源不通高鐵的歷史，自此廣東21個地市「市市通高鐵」，成為中國高鐵第一大省。



贛深高鐵北起江西省贛州市，南至廣東省深圳市，貫穿江西贛州、廣東河源、惠州、東莞、深圳等地市，線路全長434公里，設計時速350公里，全線設贛州西、信豐西、龍南東、定南南、和平北、龍川西、河源北、河源東、博羅北、惠州北、仲愷、東莞南、光明城13座車站。

贛深高鐵的開通，結束了粵北不通高鐵的歷史。而南昌、贛州至深圳的最快旅行時間亦分別由4小時42分、5小時32分壓縮至3小時30分、1小時49分。有專家預計，贛深高鐵通車5年後，粵港澳大灣區將有3000億元（人民幣，下同）投資到高鐵沿線城市，提速沿線城鎮化進程。

據廣鐵客運部介紹，鐵路部門已於周四（9日）開始發售贛深高鐵車票，截止目前10個車站已售出3萬張車票。票價方面，以深圳北至贛州西為例，二等座票價介乎146元至264元；一等座票價介乎232元至422元；商務座票價則介乎508元至924元。

此外，贛深高鐵的開通使廣東成為中國第6個「市市通高鐵」的省份，此前已有福建、安徽、江蘇、江西、河北5個省份實現「市市通高鐵」。據統計，截至2021年底，廣東高鐵總里程達到2400公里，位居全國之首，成為中國高鐵第一大省。