內地官方製專題片稱「起底美式民主」　舉阿富汗人蒙受戰亂為例

官方中央廣播電視總台CGTN製作的兩集大型專題片《起底「美式民主」》於12月9日上線播出後，受到來自美國、英國、加拿大、德國、意大利等西方多國主流媒體關注，也引發全球網友的熱議。



據中央廣播電視總台12月14日報道，僅在CGTN多語種新媒體平台就累計獲得海外閲讀量2,554萬，獨立用户訪問量近2,371萬，海外視頻觀看量超過749萬。該台稱﹐71個國家和地區超過853個網絡新媒體平台及賬號轉引和轉載，累計觸達海外受眾4.6億人次。

報道稱，專題片《起底「美式民主」》揭露美國「對內為資本服務，對外為霸凌服務」的民主真相，近距離審視了「美式民主」在美國國內的亂象以及在國際上的失信與式微。

第一集以《「民主燈塔」淪為笑料》為題，指美國社會出現「民主亂象」：「民主選舉淪為金錢政治、言論自由名不符實、國內貧富差距不斷擴大、結構性種族矛盾激化、新冠肺炎疫情應對不力等。」

第二集《民主面具下的戰爭機器》主旨為揭發「美式霸權」：「發動阿富汗戰爭給當地人民造成深重災難、肆意干涉別國內政、為維護霸權進行技術封鎖、打着「民主」旗號對別國施行無理制裁等。」

另據官媒《環球時報》報道，中國對美國已經落幕的「民主峰會」持續反制。中共中聯部與全球355個政黨及團體12月13日聯合發表聲明，重申中國「反對以民主之名干涉他國內政」及「構建命運共同體」等一貫主張。