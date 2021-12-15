人工智能｜中國倡議規範軍事應用　避免為人類帶來災難

中國特命全權裁軍事務大使李松周一（13日）率團出席在日內瓦召開的聯合國《特定常規武器公約》第六次審議大會，並向大會提交了《中國關於規範人工智能軍事應用的立場文件》。



據官媒新華網13日報道，李松當天在接受中國常駐日內瓦記者聯合採訪時表示，中國提出的工作文件是《特定常規武器公約》框架下首份關於人工智能安全治理問題的立場文件。

該文件聚焦人工智能軍事應用涉及的研發、部署、使用等重要環節，並就如何在軍事領域負責任地開發和利用人工智能技術提出解決思路。

中美俄等國積極研發人工智能武器。圖為德國的軍事機器人。（美聯社）

李松說，隨着人工智能技術的快速發展和廣泛應用，人工智能安全治理成為國際社會共同課題。人工智能技術的軍事應用，在戰略安全、治理規則、道德倫理等方面可能產生深遠影響和潛在風險。中方認為，在世界和平與發展面臨多元挑戰的背景下，各國應秉持共同、綜合、合作、可持續的全球安全觀，通過對話與合作，就如何規範人工智能軍事應用尋求共識，構建有效治理機制，避免人工智能軍事應用給人類帶來重大損害甚至災難。

他表示，中國2020年提出了《全球數據安全倡議》，這是數據安全領域首屈一指、綜合全面的全球性倡議，為維護數據安全、促進數字發展與合作、推進全球數字治理貢獻了中國智慧。在此基礎上，中國同阿拉伯國家於今年3月共同發表《中阿數據安全合作倡議》，標誌着發展中國家在攜手推進全球數字治理方面邁出了重要一步。

李松最後指，此次提交關於規範人工智能軍事應用的立場文件，是中國因應國際安全和新興科技發展形勢，積極引領國際安全治理進程的又一項重要努力。