女子實名舉報前家婆白逗人工：擁17套房4輛車　前家公是領導

內地一名劉姓女子日前在網上發布自拍影片，手持身份證實名舉報其前家婆，指後者身為銀行員工不上班卻領工資，且擁有8套房產、9間商舖和4輛車，但這些巨額財產來源不明，又指前家公是領導。



據劉女在影片中稱，其家公在某國企是領導，其子女也均在該企業任職，不方便在其名下持有多套房產，而前公婆一家坐擁多達17套房産和商鋪、4輛汽車，巨額財產來源不明。

她又提到，其前家婆「夏雪華」任職於中國農業發展銀行河南周口市太康支行，常年不上班卻月月領5000元（人民幣．下同）左右的工資，吃穿用度等全部都是名牌。劉女稱前家婆強勢霸道，有嚴重的潔癖，長期以來她被家婆逼重度抑鬱，最終與丈夫感情破裂。在她懷孕期間，還遭受前家婆和前夫的家暴，逼她跪地清理地板。

她續指，前家婆為買樓，用「陰陽協議書」誘騙她假離婚，最後卻變成「真離婚」，離婚協議也被掉包成「女方淨身出戶，男方不支付撫養費」，後又用其名字和身份資料買樓及進行大額借貸，並騙走其價值50萬餘元的嫁妝，還起訴爭奪孩子的撫養權。

對於其家婆任職情況，該支行工作人員向內媒證實有同名員工，但對是否仍在職，就只表示「話題敏感，最好詢問本人」。

中國農業發展銀行周口分行周三（15日）表示，夏某某確為太康縣支行員工，該行關注到網絡輿情後已成立調查組，對事件的真實性進行調查。

銀行：請假天數過多 6月時已處分

中國農業發展銀行河南省分行稍後發布消息指，經核查，舉報的夏雪華「常年不上班吃空餉」問題不屬實，但核查發現夏雪華存在請假天數較多，以及曠工、遲到、早退等現象。周口市分行已於2021年6月對夏雪華給予黨內嚴重警告處分，並扣發績效工資，對太康縣支行時任行長分別給予通報批評處理。目前沒有發現夏雪華本人收受客戶禮品、禮金及涉嫌職務違法犯罪等問題。