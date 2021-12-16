五部門聯合印發適用法律指導意見　嚴厲打擊粵港澳海上跨境走私

最高人民法院、最高人民檢察院、海關總署、公安部、中國海警局近日聯合印發面向全國的通知，指為準確適用法律，嚴厲打擊粵港澳海上跨境走私，現已制定相關指導意見。



據《關於打擊粵港澳海上跨境走私犯罪適用法律若干問題的指導意見》，當前有一些比較突出的法律適用問題。其中《指導意見》明確指出，非設關地走私進口未取得國家檢驗檢疫准入證書的凍品，應認定為國家禁止進口的貨物，構成犯罪者更要按走私國家禁止進出口的貨物罪定罪處罰。

此外，《指導意見》亦有提及對於暴力抗法的法律適用，指出走私犯罪分子在實施走私犯罪或者逃避追緝過程中，實施碰撞、擠別、拋撒障礙物、超高速行駛、強光照射駕駛人員等危險行為，危害公共安全，以走私罪和以危險方法危害公共安全罪數罪並罰。以暴力、威脅方法抗拒緝私執法，以走私罪和襲警罪或者妨害公務罪數罪並罰。武裝掩護走私的，依照刑法第一百五十一條第一款規定從重處罰。