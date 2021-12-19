大規模砍伐古樹　廣州被停止全國文明城市資格一年

廣州大規模砍伐榕樹風波，引發多名官員被問責。最新消息，廣州市因此事被停止全中國文明城市資格一年。



中央文明辦12月17日發函稱，廣州市因發生破壞城市生態環境和歷史文化風貌的重大問題，從2021年12月16日起，停止廣州市全國文明城市資格一年。

廣州被停止全國文明城市資格一年。（中央文明辦）

在停止資格期間，廣州市不得在城市形象宣傳廣告和資料、公共場合、正式公文中使用全國文明城市稱號

通知又提到，在停止資格期滿後，將根據中國相關部門的評價、省文明委考核意見進行復查，特別是在城市自然環境生態、歷史文化風貌方面，確定是否恢復資格。

根據公開資料，廣州市此前共4次獲評「全國文明城市」，並在過去3次均受中央文明辦通報表揚，2020年更名列全中國第四。

廣州市2020年底砍伐3,000棵老榕樹，引發民眾不滿。有消息稱，有老幹部向中央反映，引發中央高層震怒，導致廣州市委書記張碩輔與市長温國輝12月初同時被免職。

與此同時，廣東省紀委監委12月12日還對10名官員問責。同日，廣州市召開領導幹部大會，廣州新書記林克慶在講話中對此事稱做了「深刻檢討」。