航程最高達3700公里　國產飛機ARJ21上海試飛交付首個海外運營商

一架國產ARJ21飛機周一（20日）從上海浦東國際機場起飛，完成了4小時26分的試飛。與此前所有ARJ21飛機均交付國內航空公司不同的是，這架正在試飛的ARJ21飛機，身披的是印尼支線航空翎亞航空的最新塗裝。



據第一財經報道，翎亞航空將成為ARJ21飛機的首個海外運營商，中國國產支線飛機也即將交付翎亞航空，開啟探索海外商業化運營的進程，而這背後，是來自一家中國的飛機租賃公司的推動。

此前，ARJ21飛機在全球海拔最高海拔機場試飛畫面（點擊大圖瀏覽）：

+ 6

ARJ21收穫的這筆海外訂單來自今年1月初，光大集團旗下中國飛機租賃集團控股有限公司與中國商飛公司簽署了採購60架國產ARJ21飛機的協議（其中30架為確認訂單，30架為意向訂單），這批飛機計劃於2026年之前分階段交付。

中飛租賃在2020年3月收購了翎亞航空35.68%的股權，成為其實際控制企業，收購的目的是希望翎亞航空運營ARJ21，為中國國產客機的海外運營積累經驗。

ARJ21飛機是中國自主研製生產的支線飛機，載客量為78座至90座，航程2,225公里至3,700公里，主要用於中短途的航線運輸，能夠滿足旅客從中心城市到周邊中小城市的需求。

其中，成都航空是ARJ21飛機的全球首家運營商。隨後，國航、東航、南航等多家航空公司也加入了ARJ21飛機的運營隊伍。