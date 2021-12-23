英特爾禁用新疆產品　王俊凱解除合作關係：「國家利益高於一切」

美國英特爾公司（Intel）早前宣布禁用新疆產品或服務。周三（22日），內地藝人王俊凱與英特爾解除一切合作關係。



「王俊凱KarryWang工作室」22日晚發布聲明稱，在知悉英特爾品牌致信供應商禁用新疆產品後，第一時間與英特爾品牌方取得聯繫並進行多次嚴肅溝通，向其明確提出表明正確立場等要求。但經過反復溝通，截至目前，英特爾品牌也仍未公開表明其立場和態度。

聲明指，「國家利益高於一切！王俊凱先生及本司堅決維護國家利益，故即日起，我們終止與英特爾品牌的一切合作。特此聲明！」

聲明發布後大量網民表示支持：

「愛中國要大於我」。



「支持！國家利益高於一切！」。



「支持王俊凱先生」。



王俊凱與英特爾解除一切合作關係。（微博）

另據《觀察者網》22日報道，英特爾官網以簡體中文、繁體中文、英語、日語等多種語言向供應商寫的一封信中顯示，「我們的投資者和客戶已詢問英特爾是否從中國新疆地區採購產品或服務。多個國家與地區的政府已對來自新疆地區的產品實行限制。因此，英特爾需要確保我們的供應鏈不使用任何來自新疆地區的勞工、採購產品或服務。 」

據了解，涉事信件發布於今年12月，是英特爾對供應商的最新要求，「禁止任何形式的販賣人口或非自願勞工行為，如強迫勞動、債務勞工、契約勞工或奴役。」