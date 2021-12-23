西安疫情｜「一碼通」使用量激增故障　市民出行受阻檢測排長龍

內地昨日（22日）新增100宗確診病例，包括71宗本土個案、29宗境外輸入個案，其中63宗本土個案來自陝西西安市。

西安市疫情嚴峻，截至昨日已累計通報本土確診病例149宗。當地使用西安市個人電子識別碼「一碼通」作為疫情防控期間個人出行的電子憑證。

然而，「一碼通」前日出現長時間的系統崩潰，除了令市民出行受阻，更有不少核酸檢測站因無法使用「一碼通」登錄數據而被迫中止檢測。

有網民質疑「一碼通」系統或存在問題。西安市大數據資源管理局回應稱，周一（20日）「一碼通」用戶訪問量激增，每秒訪問量達到以往峰值的10倍以上，造成網絡擁塞，才致使包括「一碼通」在內的部分應用系統無法正常使用。



12月20日，「一碼通」系統崩潰。（紅星新聞）

《紅星新聞》報道，西安市「一碼通」已運行近兩年。根據目前的疫情防控形勢，西安市在各公共場所加強掃碼查驗，每逢市民進入新場所，都要使用「一碼通」查驗綠碼，以及出示48小時內的核酸檢測陰性報告。同時，西安市通過「一碼通」掃碼登記進行多輪全員核酸檢測。因此，當「一碼通」出現故障後，不僅市民出行、上班、核酸檢測受阻，當地多個高速收費站所在的路段也出現擁堵現象。

有市民稱，周一按照相關要求前往指定地點等待做核酸檢測，卻因為「一碼通」故障令在場人士無法掃碼登記，又無法進入此前的核酸檢測系統，現場一度陷入「僵局」，最終要用身份證登記做核酸檢測。

上班一族同樣受到影響。有白領表示，當日因「一碼通」故障無法登上巴士，無奈下只能騎共享單車上班，惟他趕到公司後，發現大多人都因未能在「一碼通」上出示48小時內的核酸檢測報告而被攔在門外，「後來沒辦法了，公司才要求登記身份證號後再進去」。

12月20日上午，西安一地鐵站內有大批市民排隊入閘。（紅星新聞）

針對「一碼通」故障，西安市大數據資源管理局局長劉軍周一回應稱，近日因「一碼通」使用頻率加大，對網絡與平台造成較大壓力，「經緊急協調資源並採取擴容、限流等應急措施，平台已逐步恢復使用，但因訪問量仍很大，尚可能有部分卡頓現象」。

然而，部分網民並不認可上述的官方回應。有大數據業內人士表示，從技術的角度來分析，「一碼通」系統崩潰並非因為網絡擁堵導致，應該是「一碼通」系統的容災和備份機制存在缺陷；「一碼通」系統、核酸查詢系統和核酸檢測系統之間的強關聯是設計上的失誤。

不少網民質疑「一碼通」的研發運營團隊，認為其並未做好應對疫情的充足準備，相關的系統或許一直存在問題。事實上，「一碼通」去年12月曾出現過系統故障，維持約一個半小時，但故障原因未明。

西安「一碼通」的使用頁面。（紅星新聞）

西安電子科技大學網絡與信息安全學院教授楊超指出，「一碼通」此次出現長時間、大範圍不能掃碼的情況，「可能是系統不夠健壯」，同時掃碼人數的激增導致系統的壓力變大；軟硬件系統負荷變大後，會出現各種意想不到的問題，「不一定是系統本身計算能力不行」，同時也可能和網絡安全相關。

「一碼通」由西安市大數據資源管理局牽頭，中國電信西安分公司開發部署。西安市大數據資源管理局官網顯示，多間公司參與「一碼通」安全工作，從網絡、應用、數據等多個層面為其提供安全防護。對於本次系統崩潰事件，相關單位均表示不清楚情況。西安市大數據資源管理局相關人員則稱，「一碼通」系統正逐漸恢復正常，系統崩潰原因已在發布會上公布，其他情況則並不清楚。