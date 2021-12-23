西安疫情｜專家：「封城」因有社區隱匿傳播　傳播鏈及源頭不明朗

陝西西安出現新一波新冠肺炎本土疫情反彈，根據最新通報，當地截至周四（23日）已累計發現有234宗確診病例。

鑑於疫情嚴峻，西安市早在周三（22日）下午已實施提級管理，倡導全體市民「非必要不離市」，並於周四起全市小區（村）、單位實行封閉式管理等措施。

社區防控專家受訪解釋，西安之所要「封城」，主要原因在於其本土疫情出現多點社區隱匿傳播，加上傳播鏈以及源頭尚不明朗。



據《澎湃新聞》報道，西安目前有三條較為明晰的傳播鏈，但隨著全員核酸檢測的完成，更多的確診病例來自封控區之外，反映出本土疫情已出現多點社區隱匿傳播。以在周二（21日）新增的52宗確診病例為例，其中21宗病例為此前確診病例的密接者或者是因同樓有確診病例被管控。但另外31宗病例，均是患者主動到核酸檢測點採樣後才確診，均是在封控區外。

另一方面，報道指出，目前西安其中一處集中爆發點為長安大學本部家屬院，傳播鏈源頭指向咸陽國際機場。陝西省疾控中心此前針對36宗本土病例標本進行全基因組測序，全部為Delta變種病毒，均與12月4日從巴基斯坦入境西安航班，在旅客中發現的境外輸入病例高度同源。不過，官方尚未有結論疫情是否就是源由機場傳播引發。事實上，更多來自封控區外的確診病例，已增加疫情不確定性，傳播源頭、傳播鏈延伸情況均不得而知。

值得一提是，咸陽國際機場除了個別國際航班還有進出港外，國內航班現已全部取消，官網上的進出港狀態均顯示「計劃中」，目前並不知道何時可以恢復正常。