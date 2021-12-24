新冠肺炎｜內地增55宗本土個案　西安26人因防疫不力被追責問責

內地的新冠肺炎本土疫情持續，據國家衛健委通報，周四（23日）新增87宗確診個案，其中55宗屬本土個案。另外，陝西西安疫情嚴峻，26名相關責任人被追責問責。



西安市民進行核酸檢測。（新華社）

本土個案方面，新增的55宗個案分別為，陜西52宗，其中西安市49宗、延安市2宗、咸陽市1宗；浙江1宗，在紹興市；廣東1宗，在東莞市；廣西1宗，在防城港市。

無症狀感染者方面，新增26宗感染個案，其中25宗為境外輸入、1宗為本土感染，在山西運城。內地尚有497宗無症狀感染者（境外輸入461宗）正接受醫學觀察。

值得注意的是，陝西西安自12月9日新增本輪疫情首宗本土個案後，截至23日下午1時，已累計報告本土個案234宗，官方通報顯示，西安疫情處於爆發期，防控形勢複雜嚴峻。

23日零時起，西安市全市小區（村）、單位實行封閉式管理，圖為的西安大唐不夜城步行街。（新華社）

據中央紀委國家監委網站顯示，西安疫情發生後已組織紀檢監察幹部開展監督檢查15輪次，檢查關鍵點位1348個，現場發現並督促整改問題203個，追責問責疫情防控不力基層黨組織和單位4個，處理相關責任人26名，通報曝光14人。

西安市紀委監委相關負責人表示，「對在疫情防控工作中不擔當、不作為，推諉扯皮、消極應付等形式主義官僚主義問題嚴肅查處、精準問責、及時曝光，進一步嚴明疫情防控紀律，壓緊壓實各方責任。」因在前期常態化疫情防控過程中，思想重視程度不夠等原因給予10名責任人黨紀政務處分或組織處理，並在全市範圍內進行通報。同時，針對該市某區流調、管控工作銜接不順暢等問題，給予該區疫情防控指揮部4名責任人政務處分或組織處理。

目前，西安全市2400多名紀檢監察幹部，除1人集中隔離、28人居家隔離以外，全部在一線監督。