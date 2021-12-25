新冠肺炎｜內地增87宗本土病例陝西佔78　三大原因致西安封閉管理

據國家衛健委通報，內地昨日（24日）新增140宗新冠肺炎確診病例，含87宗本土病例，當中西安一城佔了75宗。



87宗本土病例中，包括陝西78宗，其中西安75宗、延安2宗、咸陽1宗；廣西5宗，均在防城港市；雲南4宗，均在昆明市。另新增53宗境外輸入病例，包括上海15宗，天津9宗，陝西8宗，廣東6宗，廣西5宗，湖南4宗，雲南2宗，浙江1宗，福建1宗，山東1宗，四川1宗，其中9宗由無症狀感染者轉為確診病例，包括湖南4宗，陝西4宗，四川1宗。昨日無新增死亡病例，新增6宗疑似病例，均為境外輸入病例，包括上海4宗，浙江2宗。

內地現有696宗境外輸入確診病例，包括3宗重症病例，現有10宗疑似病例。累計10846宗確診病例，累計10150宗治愈出院病例，無死亡病例。截至昨晚24時，各地現有1881宗確診病例，包括9宗重症病例，累計94354宗治愈出院病例，累計4636宗死亡病例，累計報告100871宗確診病例，現有10宗疑似病例。累計追蹤到1403530宗密切接觸者，尚有53923宗密切接觸者在醫學觀察。

各地還報告新增24宗無症狀感染者，含4宗本土，均在廣西防城港市，以及20宗境外輸入；當日9宗轉為確診病例，均為境外輸入；當日20宗解除醫學觀察，均為境外輸入；尚有492宗無症狀感染者在醫學觀察，包括452宗境外輸入。

西安市召開疫情防控新聞發布會。（國家應急廣播）

此外，西安昨日下午召開疫情防控新聞發布會，市疾控中心副主任衛曉麗回應，目前當地實行全市封閉管理有3點原因，首先是首輪核酸篩查在封控區外發現了新的陽性病例，病例分佈區域擴大，出現了社區傳播，防控形勢複雜嚴峻。然後，引起是次疫情的Delta病毒變異株傳染力強、傳播速度快、代際間隔時間短。最後，是次疫情呈現隱匿傳播的特點，為盡快發現潛在傳染源並進行及時隔離治療，最大限度保護市民健康，故綜合研判後進行提級管控。