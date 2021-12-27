貴州副縣長染愛滋全縣女幹部跑去體檢?　十年謠言警方再度闢謠

近日，「貴州一落馬副縣長染上愛滋病？女幹部女教師都往醫院跑」的網絡留言再度在網絡流傳，該消息指出，黔東南苗族侗族自治州三穗縣副縣長楊昌明落馬後，接受檢察機關調查，楊昌明透露自己有愛滋病，疾控部門要求其供述與其有染的女性，結果名單上竟有30多人。



據了解，該消息最早在2011年時傳出，楊昌明更曾狀告貴州都市報成功。去年開始，又有相關消息在微信群、微博廣傳，今年12月經福建網絡闢謠平台查證，「網傳消息不實，不能信」。



2011年，時任黔東南苗族侗族自治州三穗縣副縣長楊昌明因被舉報貪汙收賄，被黔東南苗族侗族自治州檢察院的工作人員帶走。當時《新快報》報道，黔東南州檢察院公訴處徐檢察官透露，楊昌明被抓獲後，就因為患有性病，被送往醫院治療，經醫生確診患病，在看守所內繼續治療。並稱楊昌明供出30幾個與其有染的女性，而他患病的消息一出，全縣的女幹部、女教師都往醫院跑。

據了解，2012年楊昌明將《新快報》告上法庭，廣州市天河區人民法院指出，楊昌明感染愛滋被證實是謠言，判處被告《新快報》社刪除不實報導、在報紙上刊登道歉聲明並賠償原告楊昌明一萬元人民幣。

但該謠言並未止住。去年1月，據三穗縣融媒體中心報導，散佈、轉載傳播《貴州省一位落馬副縣長染上愛滋病，全縣女幹部，女老師都往醫院跑》文章的4名造謠者，經三穗縣檢察機關批准，被依法執行逮捕，其行為涉嫌尋釁滋事罪。

直到今年12月，黔東南網警又再次出面澄清提到，廣東《新快報》一篇題為《傳落馬副縣長染艾滋黔東南小城陷入恐慌》的報導，證實是謠言。同日，新浪微博社區管理中心指出，網絡傳出有微博配圖稱「貴州一位落馬副縣長染上愛滋病」不實，該消息為「不實舊聞」。

福建網絡闢謠平台則在12月23日再度闢謠，強調「貴州落馬的副縣長楊昌明染上愛滋病，全縣女幹部跑去醫院」是謠言，並梳理整個謠言散布的經過，希望能終止這個謠言再度傳播。