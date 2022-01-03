西安封城｜血癌患者斷療　女子月經10日買不到M巾「血淚流成河」

陝西西安近期疫情激增，當地採取強力管控措施（俗稱封城）已10日，期間有受影響民眾感到不便。有網民發帖指家中已快斷糧，惟官方一直未把物資送上門。



更甚者，微博女網民「@鼓樓賢生」稱自己月經來了沒衛生巾用，四處打電話向官方反映，但都不被理會，只能獨自「血淚流成河」；也有血癌患者已經「斷療」近一週，好在最終被醫院收治。



微博女網民「@鼓樓賢生」上傳的影片顯示，其居住在「隔離點」內，因為一直沒有人送食物，跑到一樓向管理人員抗議。她憤怒表示：「還有沒有人管？早飯從現在都沒有送過來，還有我來大姨媽了，也沒有衛生巾，我從昨天開始一直打電話，沒有人能處理這個事情，報警也沒有人接，打疾控防疫辦的電話也沒有人接，我就想問一下，是沒有人管嗎？是準備把我們都餓死嗎？」

女網民認為防疫人員態度消極，未能處理其問題。（微博影片截圖）

她邊說邊哭了出來，指出「我們的早飯能不能送過來？我來大姨媽沒有衛生巾的事情能不能解決？如果解決不了就讓我回家，我家有衛生巾。」不過，管理人員卻一直滑手機，並沒有積極回應女網民的要求，僅回答「我們也出不去啊！」

女網民聽完更加悲憤，向對方大喊：「所以我就要血流成河嗎？我打了110，110說必須跟你們溝通，要你們解決，然後你們又說解決不了！實在不行你讓我自己出去！我流著出去，我自己去買也行！」

見問題難以獲得解決，女網民最後只能請求管理人員給他一些衛生紙，暫時取代衛生巾吸血，並無奈返回房間。

該段影片在微博上引起了大量討論，許多西安人都力挺女網民，批評官方只會封城卻缺乏配套：「一整週沒人送食物，還沒確診我就先餓死了！」、「疫情都兩年了，西安的政府還能搞成這樣！完全沒做準備嗎？」。

不過，也有不少人批評女網民，認為是她自己的問題，「衛生巾不是自己該準備的嗎？」、「封城之前怎麼不多買一些衛生巾？」、「有飯吃就不錯了，還想要衛生巾？」、「月經而已哭甚麼，有夠矯情。」

同樣受到封城影響的市民蘇女士周一（3日）凌晨表示，其7歲孩子瑞瑞患有白血病，雖然持綠碼，但因家住封控區，被多間醫院拒收，「這些天我們把西安的醫院幾乎都打了一遍（電話），白血病治療不能拖延，我都急瘋了」。她指瑞瑞3期治療已經中斷近6天，急需恢復治療，而主治醫師指中斷治療不要超過一週，不然可能前功盡棄。

內媒《華商報》記者將問題向西安交大二附院、西安市疫情防控指揮部相關工作人員反映，對方均表示會盡快協調。至上午10時許，蘇女士表示，在西安交大二附院、社區義工、有關領導等協調下，瑞瑞已經前往西安交大二附院進行預約。