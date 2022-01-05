西安封城｜天冷志願者開工齊跳「兔子舞」暖身　網民：可愛想加入

內地的新冠肺炎疫情持續，1月3日內地新增本土確診病例108宗，其中有95宗在西安。西安的疫情和物資緊張的情況得到許多關注，日前，一段協助防疫志願者（註：義工）們跳「兔子舞」的視頻在網絡走紅，網民直呼「可愛想加入」。



拍攝者雷先生表示，因西安天氣寒冷，志願者們一早集合後先跳舞熱身就投入防疫工作，希望外界多給這些志願者關心和支持。



陝西西安近期疫情激增，當地採取強力管控措施（俗稱封城）已13日，居民外出受到限制，更傳出物資緊張的情況，許多志願者投入防疫工作希望能給予當地居民支援。

視頻拍攝者雷先生透露，自己住的地方剛好樓下是一個社區的志願者集合點。他表示，這些大白（當地暱稱志願者）都是志願者，每天早上都會到樓下集合。

據近一周的天氣預報，西安溫度約在-3℃到6℃間。雷先生認為，這些「大白」們每天都在外面這麼辛苦地跑，天氣又這麼冷。

他提到，「這些志願者為這個城市也付出了很多。我這種活動是一個正能量，理解這些志願者的艱辛，為西安市加油。也希望多給這些大白們關心照顧和支持。」該影片上傳後，網民迴響熱烈，紛紛表「想加入」「志願者太可愛了」「為西安加油」。

據了解，「兔子舞」在西安頗為流行。去年9月7日，疫情期間陝西西安一所高校也有數百名學生在操場跳起「兔子舞」。參與的學生表示，由於學校封閉管理，同學自發組織了跳舞等活動，「可以釋放自我，同時也能豐富業餘生活」。