中國首條民營資本控股高鐵　「杭台高鐵」明正式通車運營

中國首條民營資本控股高鐵「杭台高鐵」，周五（7日）開始售票，並將於周六（8日）上午正式通車運營。

「杭台高鐵」連接浙江杭州、紹興、台州三市，是長三角地區城際鐵路網的重要組成部分，其初期運營時速設置為300公里，將極大便利沿線民眾出行，助力長三角區域一體化發展。



杭台高鐵走向示意圖。（中國鐵路上海局集團有限公司）

據《澎湃新聞》報道，「杭台高鐵」全線266公里，其中長43公里的杭州東站至紹興北站線路為既有線路，新建紹興北站至溫嶺站線路全長223公里，設計時速350公里，初期安排開行動車組列車35對。開通後，杭州與台州間形成一條鐵路快速客運通道，兩地車程將由約2小時壓縮至1小時左右。

「杭台高鐵」位於浙江中東部低山丘陵地帶，工程建造難度大。2017年底開工建設，全線新建橋梁87座總長102公里、隧道56座總長100公里，橋隧總長占線路全長達89%。還創造了國內最大跨度的四線高鐵雙主桁鋼桁梁斜拉橋、華東地區最長隧道、國內首個單洞四線大斷面隧道等多項高鐵建設施工記錄。

杭台高鐵開通後，杭州與台州間車程將由約2小時壓縮至1小時左右。（微博）

此外，「杭台高鐵」沿線文化旅遊資源豐富，途經天台山、天姥山等風景名勝，有「浙東唐詩之路」之稱。開通運營後，將極大便利沿線人民群眾出行，對促進沿線旅遊資源開發，助力長三角區域一體化發展，具有重要意義。

據早前報道，「杭台高鐵」於2021年11月26日開始試運行。