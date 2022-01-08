新冠肺炎｜張文宏稱Omicron「會咬人」　需加強疫苗接種築屏障

Omicron變種病毒肆虐全球多地，上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏周六（8日）表示，有自媒體說Omicron引發的是「大號流感」，這是缺乏科學依據的，「這種變異株『會咬人』」。



張文宏稱，一個國家和地區需要強大的免疫屏障和醫療資源，才能抵禦Omicron的威脅。（上觀新聞）

據《上觀新聞》報道，張文宏在參加光華科技公益論壇時表示，「我輕輕撫摸過Omicron的片子」，Omicron是新冠病毒在人體免疫壓力下的自然選擇結果，「可以說，Omicron在與免疫系統鬥爭後贏了」。

張文宏認為，西方國家之所以在「硬闖」這波疫情，底氣主要來自疫苗接種率。他說，目前，美國的新冠疫苗接種率接近70%，三針疫苗接種率是22%，所以大多數健康的年輕人有望平安「闖」過這波疫情。英國近期每天增逾20萬宗確診，但病死率沒有明顯上升，究其原因，是英國的新冠疫苗接種率達到80%，三針疫苗接種率超過50%，且尚未出現嚴重的醫療資源擠兌情況。

而在亞洲，新加坡的兩針及以上新冠疫苗接種率高達90%以上，目前病死率控制在非常低的水平。以色列近期每天新增確診人數超過1萬，但病死率也非常低，其主要原因也是疫苗接種率高，三針接種率達到50%。

張文宏表示，疫苗在新冠疫情防控中的作用是不可低估的，若不積極接種疫苗、築起強大的免疫屏障，「就會回到1918年那次全球疫情。」他認為，雖然疫苗屏障沒有完全防住新冠病毒的傳播，但它已讓病毒的毒性大幅下降，降低了感染者的病死率。

張文宏又指，除了不斷提高疫苗兩針及以上的接種率，一個國家或地區還要確保醫療資源的充分供給，這樣才能對免疫力低下的感染者進行充分救治。至於世界將於何時重新開放？張文宏表示，一是要築起強大的免疫屏障，二是把病死率控制得很低。