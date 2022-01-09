神舟十三號航天員完成新任務：遙控對接天舟二號與空間站實驗

繼中國空間站機械臂成功轉位貨運飛船後，據中國載人航天工程辦公室上周六（8日）公布，當日7時55分，神舟十三號航天員乘組在地面科技人員的密切協同下，在空間站核心艙內採取手控遙操作方式，完成了天舟二號貨運飛船與空間站組合體交會對接試驗，歷經約2小時。



手控遙操作交會對接作為空間站與來訪飛行器交會對接的重要模式，是無人來訪飛行器自動交會對接的備份手段。此次試驗，是首次由航天員在軌利用手控遙操作設備，控制貨運飛船與空間站進行交會對接，初步驗證了空間站與來訪飛行器手控遙操作系統的功能、性能以及天地間協同工作程序的合理性。

據專家稱，遙操作交會對接試驗其實就是航天員遙控貨運飛船與空間站進行交會對接，這項操作和航天員駕駛神舟飛船手動與空間站交會對接差不多，只不過貨運飛船不能載人，航天員是在空間站核心艙內遙控貨運飛船。

遙操作交會對接試驗對於空間站的建造非常重要，載人飛船可以通過航天員駕駛飛船，手動操作與空間站完成對接。而貨運飛船則不同，一旦自動交會對接功能失效，貨運飛船將無法和空間站對接，導致任務失敗，所以貨運飛船就必須具備遙控操作的功能，與自動交會對接技術互為備份。

天舟二號在完成遙操作交會對接試驗後，它會擇機脱離空間站核心艙，離軌前還會將廢棄物打包帶走，再入大氣層中燒燬，這也是空間站建造的關鍵技術之一。

在不久前的1月6日，中國空間站機械臂轉位貨運飛船試驗成功，這是中國首次利用空間站機械臂操作大型在軌飛行器進行轉位試驗。試驗初步檢驗了利用機械臂操作空間站艙段轉位的可行性和有效性，驗證了空間站艙段轉位技術和機械臂大負載操控技術，為後續空間站在軌組裝建造積累了經驗。