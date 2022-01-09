罷免失敗台灣立委林昶佐續留立法院　距離通過門檻差3843票

台北市無黨籍立委林昶佐罷免案1月9日舉行，雖然最終開票結果，同意票為5萬4813票，大於不同意票4萬3340票，但因未過該選區罷免門檻5萬8756票，罷免案未通過。林昶佐確定續留立法院。



罷免案宣告失敗後，林昶佐提到，明天仍要繼續上班，也希望台灣一系列的罷免案「到此為止」。



根據台灣中央選舉委員會計票，晚間5點45分218個投開票所已全數開完，罷免案的投票率達到41.93％。雖然最終開票結果同意票為5萬4813票，大於不同意票4萬3340票，但台北市第五選區的罷免門檻需超過5萬8756票，故林昶佐罷免案未通過。

據了解，立委罷免案要通過須符合兩條件，即同意票需大於不同意票，且同意票數達選區選舉人總數四分之一以上才成立。以林昶佐所在的台北市第5選舉區為例，其立委投票人人數23萬5024人（分別為中正區8萬3840人，萬華區15萬1184人），需有5萬8756票投同意票才能通過，與實際開票結果差距有3843票，林昶佐驚險過關。

罷昶團体，「清林散昶」團隊發言人高毓安指出，雖然罷免失敗，同意票大於不同意票，顯示林昶佐已經成為「跛腳立委」，應該要感到很羞愧。

林昶佐確定罷免失敗後出席記者會時透露，明天仍要繼續上班，希望能回歸平靜的生活，繼續為台灣人民爭取美好的未來。他也提到，盼一系列的罷免行動到此為止。

近一年來台灣舉行了四次的罷免投票，其中有三次罷免成功。包括前高雄市長韓國瑜、民進黨前桃園市議員王浩宇和陳柏惟被罷免，而時代力量高雄市議員黃捷的罷免投票則未被通過。

其中，去年10月23日，台灣深綠政黨基進黨立委陳柏惟被選民投票罷免，1月9日也進行他所在的台中市第2選區立委補選。最後由民進黨候選人林靜儀以8萬8752票贏得選戰，而國民黨的顏寬恒則獲8萬912票敗選，投票率為58.26%。