新冠肺炎｜內地昨增104宗本土病例　其中河南52、天津39

據國家衛健委通報，內地昨日（14日）報告新增165宗新冠肺炎確診病例，而本土病例達104宗，其中河南佔最多達52宗，其次為天津39宗。



新增本土病例中，包括河南52宗，其中安陽市37宗、許昌市12宗、鄭州市3宗；天津39宗，其中津南區37宗、西青區2宗；廣東8宗，其中珠海市6宗、深圳市2宗；陝西4宗，均在西安市；浙江1宗，在杭州市。含2宗由無症狀感染者轉為確診病例（天津1宗，廣東1宗）。另有61宗境外輸入病例，包括上海43宗，廣東5宗，福建3宗，山東3宗，天津2宗，浙江2宗，雲南2宗，遼寧1宗，含4宗由無症狀感染者轉為確診病例（廣東3宗，浙江1宗）。昨日無新增死亡病例，新增6宗疑似病例，均為上海的境外輸入病例。

內地現有1240宗境外輸入確診病例，包括1宗重症病例，現有9宗疑似病例。累計12010宗確診病例，累計10770宗治愈出院病例，無死亡病例。截至昨晚24時，各地現有3451宗確診病例，包括11宗重症病例，累計96658宗治愈出院病例，累計4636宗死亡病例，累計報告104745宗確診病例，現有9宗疑似病例。累計追蹤到1474381名密切接觸者，尚有51609名密切接觸者在醫學觀察。

此外，各地報告新增25宗無症狀感染者，包括23宗境外輸入，2宗本土（均在廣東，其中廣州市1宗、珠海市1宗）；當日6宗轉為確診病例，包括4宗境外輸入；當日24宗解除醫學觀察，23宗為境外輸入；尚有743宗無症狀感染者在醫學觀察，包括689宗境外輸入。