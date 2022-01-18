美議員提議禁止國防承包商購買中國稀土　內地專家：理由荒唐

近日，美國阿肯色州共和黨聯邦參議員科頓（Tom Cotton）和亞利桑那州民主黨參議員Mark Kelly聯手提出「恢復稀土基本能源和本土安全儲備法案」，稱這是為保護美國免受稀土供應中斷的威脅、鼓勵國內稀土生產，並減少美國對中國的進口依賴。

對此，有中國專家認為「非常荒唐」。



據內地官媒《環球網》報道，中國人民大學重陽金融研究院高級研究員何偉文周日（16日）就上述情況分析稱，美國議員的這一提案是一種「政治正確」，但是不符合客觀事實。「美國擔心在稀土方面被中國『卡脖子』，是他們在晶片行業卡中國脖子的一種逆向思維，但稀土本身不含技術，而且該提案也沒有為本土企業提出解決方案，卻添油加醋地認為中國隨時隨地可能會切斷供應、違反世貿規則，這是非常荒唐的。」

何偉文認為，美國國會里許多議員專門搞一些帶有破壞性、對抗性的提案，美國應該想想如何摒棄這樣的思維。

此前，面對西方國家擔心中方壟斷稀土市場的問題，中國外交部曾回應稱，中國一直秉持開放、協同、共享的方針，推動國內稀土產業的發展，中方願意以稀土資源和產品滿足世界各國發展的正當需要，為促進中國經濟和世界經濟的發展發揮積極作用。

美國地質調查局的數據顯示，2019年美國近80%的稀土進口來自中國。路透社報道稱，美國目前只有一處稀土礦，沒有處理稀土礦物的能力。為了建立戰略儲備，美國國防部還需要向中國採購部分稀土。這項提案據稱可能會在今年晚些時候納入國防部的撥款法案，但並未對美國剛剛興起的稀土行業直接給予支持。

值得一提的是，中國稀土集團有限公司2021年12月23日正式成立，稀土產業走上集約發展道路。據中國央視新聞報道，中國稀土集團是由中國鋁業集團有限公司、中國五礦集團有限公司、贛州稀土集團有限公司引入中國鋼研科技集團有限公司、有研科技集團有限公司等兩家稀土科技研發型企業，按照市場化、法治化原則組建的大型稀土企業集團。

組建後的中國稀土集團屬於中國國務院國資委直接監管的股權多元化中央企業，股權結構為：國務院國資委持有31.21%；中國鋁業集團有限公司、中國五礦股份有限公司和贛州稀土集團有限公司分別持有20.33%；中國鋼研科技集團有限公司、有研科技集團有限公司分別持有3.90%。