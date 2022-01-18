Omicron｜廣東多地近期報告本土病例　省疾控中心專家解答疑惑

內地多地近期出現新冠肺炎疫情反彈，其中在廣東省，中山、珠海、梅州更相繼報告有涉及Omicron（奧密克戎）的本土確診病例。

廣東省疾控中心首席科學家林鵬接受內地傳媒訪問，解答諸多有關Omicron的疑惑。



廣東省疾控中心首席科學家林鵬。（廣東省衛健委官網）

問題一：Omicron相比其他突變株有哪些不同？

林鵬：Omicron變異株於2021年11月9日首次在南非被檢出，世界衛生組織於11月24日將其歸類為正被監測的變異株（Variants Under Monitoring，VUM），11月26日將其升級歸類為關切變異株（Variants of Concern，VOC）。2022年1月11日，世界衛生組織宣布，Omicron已經取代Delta成為全球範圍的優勢毒株。

相比起其他4種VOC變異株（Alpha、Beta、Gamma、Delta），Omicron變異株的刺突蛋白變異位點較多，並有部分變異位點與這4種VOC共享，這些變異的位點已被證明與細胞受體親和力、病毒復制能力和免疫逃逸能力增強有關。Omicron的一些新的突變位點影響力還需進一步研究。

問題二：相對於Delta，Omicron變異株傳播力會更強嗎？

林鵬：Omicron病毒載量更高，傳播力增強。香港大學醫學院的研究團隊發現，感染24小時後，Omicron在人類支氣管組織的病毒載量比Delta高近70倍。因此，Omicron還具備復制速度更快、復制能力更強的特點。

2021年12月23日，英國衛生安全局發布的隊列分析數據顯示，Omicron變異株感染者的家庭續發率為13.6%，家庭外續發率為7.6%；而Delta變異株感染者的家庭續發率為10.1%，家庭外續發率為2.8%；Omicro變異株感染者無論是在家庭環境還是家庭外環境導致密切接觸者感染的風險都要顯著高於Delta變異株感染者。

問題三：感染Omicron變異株的主要症狀是甚麼？重症風險高嗎？

林鵬：感染後以輕症為主。由於發病到重症／死亡存在時間上滯後性，Omicron所致臨床嚴重性仍有待更多的數據來探明。截至目前，絕大多數感染者都只表現了輕微症狀或無症狀，重症較少，死亡病例極少，主要症狀包括咳嗽、疲勞、鼻塞、流涕、嗜睡、頭痛、咽痛、發熱等流感樣症狀。

林鵬稱，截至目前絕大多數Omicron感染者都只表現了輕微症狀或無症狀，重症較少，死亡病例極少。（視覺中國）

南非、英國等國研究人員發現，Omicron感染者相較同期非Omicron感染者、早期Delta感染者的重症風險更低。例如，2021年12月28日，南非研究人員發表的研究顯示，Omicron變異株感染者與這輪疫情之前的非Omicron變異株感染者相比，Omicron變異株感染者與這輪疫情之前的非Omicron變異株感染者相比，病死比例前者為4.5%，後者為21.3%；ICU入住率前者為1%，後者為4.3%；住院時長前者為4.0天，後者為8.8天；住院病人中需要供氧的比例，前者為45%，後者為99.5%；Omicron變異株感染者中僅三分之一有肺炎症狀，其中72%為輕中症。

盡管研究表明Omicron變異株的毒力減弱，WHO、美國疾控中心等機構負責人均表示，高傳播力的Omicron變異株可使病例數激增，仍有可能擊垮衛生系統。

問題四：Omicron存在免疫逃逸，目前我們使用的新冠疫苗還能預防Omicron嗎？

林鵬：可以。研究發現，Omicron對先前感染及接種疫苗誘導的體液免疫有顯著逃逸現像，但全程接種疫苗仍能夠很大程度上保護人們免於重症。國產滅活疫苗依然有效。

另有一項美國研究顯示，細胞免疫受Omicron影響不大，而加強接種疫苗，尤其是異源加強接種，如滅活病毒疫苗+重組蛋白亞單位疫苗／mRNA疫苗，可以顯著提高人體中和抗體滴度。有研究表明，泛冠狀病毒疫苗研發可能是未來新冠病毒疫苗的重點研發方向。

問題五：春節期間，我們應該如何做好防範？

林鵬：跨省流動人員抵粵後及時完成一次新冠病毒核酸檢測，並加強自我健康監測。如果出現發熱、咳嗽、咽痛、嗅（味）覺減退等急性症狀，或健康碼變「黃碼」等情況，切勿自行購藥，應立即進行一次核酸檢測並就醫，在未排除感染風險前不要出行。

內地今年的春運已正式展開。（視覺中國）

若出現新冠肺炎「十大症狀」，請及時進行核酸檢測。18歲及以上並完成全程接種後滿6個月的人群，盡快接種加強針，獲得最佳保護。

近期廣東省新冠疫苗庫存充足，還未完成全程或加強免疫接種的可以積極接種。市民可查閱粵康碼、粵健通微信小程序或粵苗App上的疫苗接種信息，如符合加強免疫條件，可盡快通過當地公布的預約渠道進行預約，或者直接前往就近的疫苗接種點進行加強針疫苗接種。