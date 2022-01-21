新冠肺炎｜陝西漢涉疫謠言案處罰撤銷　官媒：執法不是不讓人說話

陝西咸陽一名李姓男子日前發布「打完疫苗不能立即做核酸」信息，卻遭彬州警方定性為涉疫謠言案，從而被處罰。事件引起輿論爭議，事後，彬州市公安局通報指，李男行為不構成違法，已撤銷相關行政處罰決定，向事主賠禮道歉。對此，央視網周五（21日）發評論稱，需要打擊的是有社會危害性的謠言，而不是不讓人說話。



彬州警方日前認定李男的言論嚴重影響了疫苗接種工作，並依據《治安管理處罰法》對其作出罰款500元人民幣的處罰決定，更透過官方微博發李男持「畫押」過的認錯書的照片。

事件隨即引起輿論爭議，因多地疾控部門此前已反覆提示指接種新冠疫苗後，需在48小時後再進行核酸檢測，故李男根本沒說錯，更談不上謠言。對此，彬州市公安局周三（19日）通報，撤銷此前涉疫謠言案處罰決定，並已向事主賠禮道歉，退還罰款，同時對相關責任人啟動問責程序。

央視網評論指出，執法者應明白，在做出關乎公民個人尊嚴、法律公正性的行政處罰時，理當對所謂傳言的真實性、當事人傳播時的主觀動機、客觀社會危害性等做出全面調查後再「興師問罪」，並指需要打擊的是有社會危害性的謠言，而不是不讓人說話。

文章續指，網絡不是法外之地，但是動用警權，特別是開展刑事調查打擊謠言的同時，也要對公民正常發言，乃至有爭議的表達，留下空間，精準區別表達不嚴謹和蓄意造謠、情緒過激和惡意侮辱。