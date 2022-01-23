新冠肺炎｜內地增19宗本土確診北京佔9　豐台區飯店多名職員中招

內地的新冠肺炎疫情持續，據國家衛健委通報，昨日（22日）內地新增本土確診病例19宗，新增本土無症狀感染者7宗。



新增本土確診病例方面，北京9宗，其中豐台區6宗、房山區2宗、海淀區1宗；天津5宗，均在津南區；廣東3宗，均在珠海市；河南1宗，在安陽市；雲南1宗，在西雙版納傣族自治州；含1宗由無症狀感染者轉為確診病例（在北京）。

新增本土無症狀感染者方面，北京4宗、雲南2宗，廣東1宗。

北京方面，當局通報指，2名本土確診病例及3名本土無症狀感染者的工作單位為豐台區怡海花園恆豐園7號樓一層好多家拉麵包子飯店（怡海花園店），並曾在豐台區的華興飯莊就餐。當局定於23日在豐台區組織全區核酸檢測。

豐台區玉泉營街道萬柳園小區在22日被定為高風險地區。截至目前，北京有高風險地區1個，為豐台區玉泉營街道萬柳園小區；有中風險地區1個，為房山區長陽鎮北廣陽城大街8號。全市其他地區均為低風險地區。

此外，國家衛健委疾控局一級巡視員賀青華在22日舉行的國務院聯防聯控機制新聞發布會上表示，截至1月21日，全國累計報告接種新冠疫苗逾29億6067萬劑次，疫苗接種總人數逾12億6503萬人，已完成全程接種12億2445萬人。其中，60歲以上老年人接種總人數逾2億1898萬人，完成全程接種的逾2億994萬人。